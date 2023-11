VIDEO: Leonardo de Lozanne confiesa que no quería tener hijos con Sandra Echeverría

Leonardo de Lozanne confesó que no quería tener hijos con Sandra Echeverría, ya que él ya se había convertido en papá con su anterior pareja. El cantante explicó que no se arrepiente de su decisión, sin embargo, considera que las personas no deberían de acceder a este tipo de compromisos, sí es que de verdad no quieren tener más descendencia.

Hace unas semanas, los integrantes de "Miembros al Aire" hablaron de comenzar una relación cuando se tiene hijos, por lo que fue en ese momento que el vocalista de Fobia dio a conocer que cuando comenzó una de sus relaciones el no quería tener más descendencia, pues ya tenía dos jóvenes, Bruno y Alexis, a los cuales procreó con Marcela Cuevas.

Sigue leyendo:

Karla Souza pone un alto a la polémica, revela si fue o no la tercera en discordia en la relación de Sandra Echeverría

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne terminan: ¿Quiénes son sus hijos y cuánto duraron?

Leonardo de Lozanne ya no quería tener hijos

Sin mencionar a Sandra Echeverria, su última pareja sentimental y con la que tuvo a su hijo Andrés, el artista mencionó que cuando inició una relación no tenía planeado tener más hijos. "Creo que la ilusión que tienes de la relación y encontrar a una persona de 'ahora sí va a funcionar' negocias. En mi caso yo no quería más hijos, yo ya tenía dos. Y ella no tenía y quería y fue un conflicto", mencionó intérprete de "Microbito".

Durante la conversación también admitió que fueron meses de negociación para que él aceptara tener más familia, pero recalcó que "si no estás seguro de entrarle, no hay que ceder", por lo que se le preguntó si se arrepentía de haber tenido más hijos con Echeverría, a lo que él contestó con un rotundo no. "Creo que fue un factor que complicó mucho la relación", destapó Leonardo, quien le llevaba 14 años de diferencia a la actriz.

El cantante y la actriz tuvieron un hijo de nombre Andrés Foto: Especial

Leonardo de Lozanne tuvo un hijo para mantener la relación con Sandra Echeverría

En tanto, Juan Soler indicó que De Lozanne no fue congruente con él mismo, pues solo tuvo a su hijo para mantener la relación con su esposa, a lo que el cantante estuvo de acuerdo con su declaración. "Fue una negociación, pero no es lo mejor", mencionó el cantante de rock, quien este año se separó de Sandra Echeverría a pesar de que intentaron darse una segunda oportunidad.