Corona Capital: 3 canciones de Arcade Fire que serán un éxito este viernes

El festival de música Corona Capital se encuentra a la vuelta de la esquina, las y los amantes de la música cuentan las horas restantes para poder ver a sus bandas favoritas en vivo y aunque hay muchas opciones que buscan llenar las expectativas de todo el público, una de las más aclamadas para este viernes es Arcade Fire, que con más de 20 años de carrera, han logrado consolidarse como uno de los íconos del indie rock.

Originarios de Canadá y con una mezcla entre pop, rock y sintetizadores que simulan una electrónica alternativa, Arcade Fire ha recorrido el mundo para mostrarle a sus fans una experiencia inmersiva y trasladar sus arreglos musicales a la realidad; hasta el momento cuentan con seis discos de estudio, siendo "We" el más reciente, estrenado en el 2022, es por ello que las expectativas de su próxima presentación en México son muy altas y si tú aún no has explorado su discografía, esta nota te interesa.

Fundada en 2001 por los amigos y compañeros de clase Win Butler y Josh Deu, la banda saltó a la fama en 2004 con el lanzamiento de su aclamado álbum debut "Funeral".

Fotografía: Instagram/@arcadefire

¿Cuáles son las mejores canciones de Arcade Fire?

Si bien, Arcade Fire cuenta con una discografia muy extensa y variada, que es capaz de brincar de un ritmo a otro sin perder su esencia, hay algunas canciones que las y los fans consideran "claves" para entender las motivaciones y talentos de la banda, así que si estás buscando explorar esta increíble apuesta musical, aquí te dejo el top tres de canciones de Arcade Fire para que estés lista para su presentación en el Corona Capital.

La banda toca instrumentos como la guitarra, batería, bajo eléctrico, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, xilófono, glockenspiel, teclado, sintetizador, trompa, acordeón, arpa, mandolina, koto y zanfona.

Fotografía: Instagram/@arcadefire

Reflektor

Con este tema, la banda experimentó una transformación musical significativa, alejándose de su sonido característico, pero sin perder la calidad, siendo una evolución necesaria para conectarse con la vibración musical de la década de los 2010. La canción, una obra exquisita, fusiona magistralmente elementos de diversos géneros, introduciendo sonidos electrónicos y ritmos bailables que marcan un giro sorprendente en la trayectoria de la banda. Además, la participación destacada de David Bowie en los vocales añade un toque inolvidable, creando un puente entre generaciones y fusionando la esencia del pasado con la innovación presente.

The Suburbs

Esta canción, bellamente simple, logra una armonía donde cada instrumento se fusiona de manera impecable, resultando no solo en una de las mejores, sino posiblemente en la obra maestra de la banda. La melancolía impregnada en la letra se entrelaza magistralmente con la instrumentación, capturando la esencia de la experiencia suburbana y evocando una resonancia emocional profunda; de la misma forma, su letra se convierte en un eco nostálgico que resuena en la memoria, mientras la música se convierte en un tejido sonoro que envuelve y transporta al oyente a través de la narrativa de la vida en los suburbios, destacando por su capacidad para transmitir una narrativa poderosa y evocativa que ha perdurado en el tiempo.

The Lightning I y II

Estas canciones son parte de su más reciente material discográfico y están hechas con un sello distintivo de la banda: se dividen en dos partes. En ellas, podemos sentir como la música crece hasta el punto de explotar en una sinfonía que habla sobre la ansiedad de crecer y el miedo de arruinar las cosas; siendo dos de las canciones más fuertes del álbum, se han posicionado como las favoritas del público gracias a su letra sumamente emotiva y los sonidos que evocan una aventura desconocida, por lo que escucharla con audífonos resulta magistral y en vivo debe ser aún mejor.

¿Cuál será el setlist de Arcade Fire en el Corona Capital 2023?

Aunque estas son consideradas las mejores canciones de la banda, las y los fans afirman que obras como "Afterlife", "Wake Up", "Une Annee Sans Lumiere" o "Electric Blue" también son verdaderas obras de arte, dignas de ser escuchadas en vivo, es por ello que los rumores sobre el posible setlist que encedenderá el escenario "Corona" del Corona Capital han comenzado y algunas de las posibles canciones que lo componen, posiblemente son:

En el 2021 la publicación estadounidense Pitchfork los incluyó en su lista de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años.

Fotografía: Instagram/@arcadefire