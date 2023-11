VIDEO: seguridad de Peso Pluma taclea a periodista que trató de entrevistar a Nicki Nicole

El representante más aclamado del regional mexicano nuevamente está en el ojo del huracán, esta vez porque sus elementos de seguridad agredieron a un periodista que buscaba conseguir una breve entrevista con la novia de Peso Pluma, quien al percatarse del incidente no dudó en ir hasta donde se encontraba el reportero para auxiliarlo y disculparse por el percance.

Fue por medio del programa "Siéntese quien pueda" que comenzaron a difundirse las imágenes de la agresión física que vivió uno de sus informadores, el cual aparentemente ya había tenido problemas con los guaruras del intérprete de corridos tumbados, quien en septiembre de este año encabezó un hecho similar, sólo que en aquella ocasión el mexicano no hizo nada para disculparse por lo ocurrido, posiblemente porque no se percató del hecho, algo que no ocurrió con Nikki Nicole.

Sigue leyendo:

VIDEO: Peso Pluma y Natanael Cano vuelven locos a los fans en el Foro Sol, así cantaron "PCR" en vivo

Tunden en redes a Nicki Nicole y Peso Pluma por dar un romántico paseo en Polanco rodeados de guardaespaldas

La novia de Nicki Nicole estuvo presente en el incidente que provocó que los reflectores apuntaran nuevamente al representante del regional mexicano / Captura de pantalla

Guaruras de Peso Pluma agreden a un periodista

Fue durante la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México de Nikki Nicole que los guaruras de Peso Pluma, en un intento por blindar de seguridad a la novia del intérprete, terminaron por provocar que uno de los reporteros que buscaba obtener declaraciones de la famosa terminara en el suelo.

Según se aprecia en el audiovisual presentado en el programa "Siéntese quien pueda" el periodista en mención intentó acercarse a la artista argentina para entrevistarla, sin embargo un elemento de seguridad terminó tirándolo al suelo al camarógrafo, altercado que no concluyó allí, ya que después de ponerse de pie, el mismo periodista fue interceptado por otro guarura que le impidió llegar a Nicki, quien aún así comenzó a voltear hacia el lugar de los hechos debido a que el periodista grito muchas veces su nombre.

Nicki Nicole se mostró preocupada por el estado del periodista que fue agredido por sus elementos de seguridad / Captura de video

Nicki Nicole ayuda a periodista agredido por guaruras de su novio

A diferencia de su novio, Nicki Nicole sí decidió tomar las riendas en el asunto una vez que escuchó el relato del periodista, quien le preguntó qué opinaba respecto a las actitudes de su equipo de seguridad hacia la prensa, ante lo cual, la argentina no dudó en deshacerse en disculpas y preguntarle cómo es que se encontraba, para después otorgarle breves declaraciones de temas diversos.

Con esto y su actitud con los fans que la esperaban en la terminal aérea, la pareja del músico conocido como “La doble P” se ganó el cariño de los internautas, pues además de confirmar que el corresponsal se encontraba bien, también aprovechó para saludar a algunos de sus seguidores, llegando incluso a prometer entradas a su presentación a una joven que no logró conseguir boletos y por lo cual rompió en llanto ante Nicki Nicole, quien después se dirigió hacia una camioneta que presuntamente es propiedad del intérprete de “Ella baila sola”.