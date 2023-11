El polémico chef Gordon Ramsay se convierte en padre a los 57 años por sexta ocasión

Gordon Ramsey es uno de los chefs y conductores más reconocidos en todo el mundo por sus feroces críticas, algo de lo que esta vez se volvió blanco al revelar que se convirtió en padre a los 57 años por sexta ocasión. A través de su cuenta de Instagram compartió detalles y una serie de tiernas fotografías de su bebé junto a su esposa, Tana.

Gordon Ramsay se convierte en padre

El aclamado chef se suma a la lista de famosos que se convirtieron en padres a una avanzada edad, en ésta también se encuentran figuras como el conductor Adal Ramones en México, Robert de Niro, Mick Jagger, Julio Iglesias, Al Pacino y Alec Baldwin. Todos ellos destrón gran controversia y recibieron fuertes críticas debido a la edad en la que le dieron la bienvenida a sus hijos.

Gordon Ramsay se convierte en padre a los 57 años. Foto: IG @gordongram

“¡Qué increíble regalo de cumpleaños, por favor denle la bienvenida a Jesse James Ramsay, 7 libras 10 onzas whopper! ¡Un paquete más de amor a la brigada Ramsay! 3 chicos, 3 chicas... Hecho”, es el mensaje con el que el chef anunció la llegada de su nuevo bebé junto a una serie de postales desde el hospital junto a su esposa con quien lleva casi 30 décadas casado.

Durante una entrevista en septiembre pasado para el podcast “Dish” con Nick Grimshaw y Angela Harnett adelantaba que su esposa deseaba tener más hijos, aunque no reveló que esto sucedería pronto: “Creo que voy a ser el padre más viejo del colegio, los niños le preguntarán si soy el abuelo”.

Gordon Ramsay tiene seis hijos con su esposa Tana. Foto: IG @gordongram

¿Gordon Ramsay dejará a sus hijos sin herencia?

Quien es ya uno de los grandes rostros de la gastronomía causó gran revuelo tras revelar en su entrevista para “The Telegraph” que no dejará herencia a ninguno de sus hijos: Megan, de 24 años; los gemelos Jack y Holly, de 23; Tilly, de 22, y Oscar, de 4.

La intención de Ramsay, explicó, es enseñarle a cada uno de sus hijos la importancia del trabajo y esforzarse para obtener lo que desean. Es tan estricto en ello que todos deben ahorrar dinero para pagar su ropa, transporte y cubrir otros gastos como su teléfono, todo ayudando en las labores de su casa.

“No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso. Me partí el cu** para sentarse cerca del piloto y lo aprecias más cuando te lo has ganado”, declaró Gordon Ramsay.