Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray podrían convertirse en padres, así lo confirma la actriz

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray estarían buscando en convertirse en padres, así lo habría dejado ver la conductora y actriz en su última publicación de Instagram en donde compartió una serie de fotos de su boda con el presentador de televisión. La ex integrante de La Casa de los Famosos México se convertiría en madre por primera vez, no obstante, esta sería el segundo hijo del también locutor.

Este 31 de octubre, la pareja compartió en sus respectivas cuentas de la plataforma de Meta unas fotos de su boda, esto para celebrar 3 años de su unión matrimonial. Como era de esperarse, sus amigos, compañeros y fanáticos reaccionaron positivamente a la publicación por lo que dejaron algunos comentarios, entre los que destacaba uno de un usuario quien preguntó si los presentadores estaban pensando en convertirse en padres próximamente.

Sofía Rivera Torres dedica un mensaje a Eduardo Videgaray IG @sofiariveratorres

¿Sofía Rivera Torres está embarazada de Eduardo Videgaray?

"Hace 3 años hoy nos casamos (por primera vez). Me quiero casar mil veces contigo. Gracias por convertir el thriller en un cuento de hadas. Te amo @eduardovidegaray y nos amo. AMO NUESTRO AMOR! Gracias @bertolth e @hiram_hurtado nuestros planners por diseñar una mini boda hecha a nuestra medida en plena pandemia y en friega. Fue un sueño!", escribió la actriz en su cuenta de Instagram para recordar este momento memorable.

A pesar de que muchos de sus fanáticos comentaron las imágenes, uno de los mensajes resaltó debido a que fue visto por la conductora. Una usuaria con el @verine_1234, le escribió a Sofía:"Que venga Eduardo Junior el próximo año @sofiariveratorres @eduardovidegaray", por lo que la celebridad se animó a contestar con un simple "Sí", y unos emojis de celebración, por lo que dejó ver está interesada en embarazarse próximamente.

Sofía quiere tener un bebé de Eduardo Videgaray IG @sofiariveratorres

Eduardo Videgaray muestra su amor a Sofía Rivera Torres

A pesar de las críticas que ha generado su relación debido a la diferencia de 24 años de edad, Videgaray también presumió su amor en la plataforma de Meta, ya que también compartió las románticas fotos de su boda. "Hoy hace tres años que me casé (por primera vez) con el amor de mi vida aka @sofiariveratorres!!", colocó en la descripción el locutor de "La Corneta", quien recibió diferentes reacciones por parte de los internautas.

En tanto, este es el tercer matrimonio de Eduardo Videgaray, ya que primero se casó con Rachel Warrington en 1994 y después con Mónica Abin, quien falleció en 2017 tras una lucha contra el cáncer. El conductor enviudó y se quedó a cargo de su hija Andrea, la cual en un principio no aceptaba su relación con Sofía Rivera Torres, no obstante, con el tiempo la aceptó y ahora son buenas amigas.

Eduardo y Sofía tienen una diferencia de edad de más de 20 años IG @eduardovidegaray

