“No es tan fácil”: Galilea Montijo confiesa que quiere ser madre a sus 50 años, pero sus óvulos "ya no sirven"

Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que en plena transmisión de “Hoy” confesó que pretende convertirse en madre por segunda ocasión en su vida, a sus 50 años de edad, sin embargo, señaló que se encuentra buscando distintas alternativas para lograrlo debido a que sus óvulos “ya no sirven”, por lo que esta revelación de la también modelo y empresaria generó una gran polémica en plataformas digitales.

Fue durante la última emisión del exitoso matutino de Televisa donde se presentó una cápsula en la que se informó que la cantante, Noelia, de 44 años, se convertirá en madre a través de un vientre de alquiler gracias a que hace algunos años decidió congelar sus óvulos y esto dio pie a que Galilea Montijo realizará la confesión en cuestión. Además, demostró estar muy bien informada sobre el tema pues se ha encargado de buscar todas las alternativas para poder cumplir su deseo de darle un hermanito a su hijo Mateo, quien fue producto de su relación con Fernando Reina, de quien se divorció a principios de este 2023.

Galilea Montijo está buscando distintas alternativas para convertirse en madre. Foto: IG: galileamontijo

“Mis óvulos ya no sirven”, Galilea Montijo busca alternativas para convertirse en madre

Luego de explicar cómo es el proceso para convertirse en madre a través de un vientre de alquiler, Galilea Montijo confesó que en su caso la situación no es tan fácil, pues no tiene óvulos congelados y los suyos “ya no sirven”, sin embargo, mencionó que no todo está perdido pues dijo que tiene la opción de pedirle un óvulo a una de sus primas o hermanas, pero reiteró que no es un tema sencillo.

“Hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase, les digo porque yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirla a una prima o a una hermana, hay mucho tema”, sentenció Galilea Montijo.

Galilea Montijo señaló que podría pedir prestado un óvulo para convertirse en madre. Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo le pide espermas a Raúl “Negro” Araiza

Durante la misma charla, Galilea Montijo explicó que para los embarazos subrogados también se pueden “pedir prestados” espermatozoides y para ejemplificar le pidió a Raúl “Negro” Araiza que se encargara de hacerle dicho favor y tal petición dejó sin palabras al conductor, quien solo pudo hacer un gesto de sorpresa y debido a que Paul Stanley entró a salvarlo mandando a otra sección, ya no se pudo saber si la también conductora de “La Casa de los Famosos” pretende pedirle a su actual novio, Isaac Moreno, que le done espermatozoides o su buscaría otra opción, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando pueda hablar de forma más profunda sobre el tema.

Galilea Montijo tuvo a su hijo Mateo a los 39 años. Foto: IG: galileamontijo

Como se dijo antes, Galilea Montijo solo tiene un hijo biológico, pues cabe aclarar que en más de una ocasión ha referido que considera como propios a los hijos de su ahora ex, Fernando Reina, no obstante, también ha señalado en múltiples entrevistas que le hubiera encantado ser madre de nuevo, sin embargo, ha aclarado que ya no pudo hacerlo debido a su intenso ritmo de trabajo pues el ser una de las conductoras más solicitadas y queridas de toda la farándula mexicana no es un trabajo sencillo.

