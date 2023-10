Lupita D'Alessio asegura que Ernesto D'Alessio está mejor que nunca tras su divorcio: “se quitó cosas que no le hacían bien”

Lupita D'Alessio habló sobre el divorcio entre Ernesto D'Alessio y Charito Ruíz luego de 16 años de estar casados, la cantante aseguró que actualmente su hijo se encuentra bien y que la tormenta ya pasó, que las cosas ya se están acomodando, en entrevista para el programa de entretenimiento Ventaneando.

“Ahorita está mejor que nunca”, afirmó Lupita D'Alessio.

“La leona dormida” reconoció que enterarse de la separación de su hijo fue muy complicado para ella porque se encontraba de gira, relató que le salieron tres ulceras nerviosas por las cuales tuvo que ser atendida y que le dolió ver sufrir a Ernesto “el dolor de mi hijo es tu dolor”.

Duraron 16 años casados Foto: Instagram charitoruiz_

Pero compartió que ahora “lo ve super bien, guapo, lindo, cantando y espectacular” y sin tapujos dijo que se encuentra feliz y muy contento, aunque comentó que prefería no decir más porque luego sus palabras se malinterpretan.

“Me gusta como se ve, más liberado, ves a una persona que se quitó cosas que no le hacían bien”, enfatizó Lupita D'Alessio.

La cantante siempre ha sido muy unida a su hijo Foto: Instagram soylupitadalessio

Lupita D'Alessio se presentará en la Arena CDMX el 1 de diciembre

La cantante celebra 53 años de carrera artística y para ello se presentará en la Arena Ciudad de México el 1 de diciembre. Donde tocará gran parte de su repertorio musical que la ha llevado a ser una de las cantantes más queridas en el mundo del espectáculo.

Foto: Instagram soylupitadalessio

Lupita D'alessio revela el motivo del divorcio de su hijo, Ernesto D'alessio y Charito

Anteriormente Lupita D'alessio hizo estallar las redes sociales cuando concedió una entrevista en la que habló sobre el sorpresivo divorcio de su hijo y con la sinceridad que la caracteriza dijo que Ernesto le fue infiel a su esposa, que decidieron intentarlo pero que al parecer ella no pudo perdonar ni olvidar y dio a entender que le reprochaba constantemente.

“Tú no tienes porque aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tiene porque Ernesto, el error lo hiciste, el error pasó. ¿Te perdonan y luego te condenan? no está padre”, declaró Lupita D'alessio.

