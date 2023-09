Lupita D'alessio revela el verdadero motivo del divorcio de su hijo, Ernesto D'alessio y Charito, esto dijo

La famosa cantante, Lupita D'alessio se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que habló sobre el sorpresivo divorcio de su hijo, Ernesto D'alessio, noticia que dejó en completo shock a toda la industria.

Fue hace unos meses cuando el actor conmovió a todos los seguidores de la farándula al compartir un comunicado en el que hizo oficial su separación de Charito Ruiz, con quien pasó los últimos 16 años en matrimonio y procreó a sus cuatro hijos. Ahora Lupita D'alessio reveló los verdaderos motivos de su separación.

Hace unos momentos, Lupita D'alessio, una de las cantantes más famosas en México, sorprendió a toda la industria al hablar por primera vez sobre la separación de su hijo, Ernesto D'alessio y Charito Ruiz. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En una plática con el conductor de televisión, Alan Tacher, la intérprete de canciones como "Inocente pobre amiga", "No preguntes con quién" y "Ese hombre" confesó que el motivo de la separación de su hijo y su exnuera fue una infidelidad no perdonada.

Sin guardarse nada, la cantante conocida como "La Leona Dormida" dijo que su hijo Ernesto D'alessio le fue infiel a Charito Ruiz, pero decidieron darse una nueva oportunidad. Al parecer la relación no soportó la infidelidad y decidieron poner punto final a su historia de amor.

“Tú no tienes porque aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tiene porque Ernesto, el error lo hiciste, el error pasó. ¿Te perdonan y luego te condenan? no está padre”, dijo.