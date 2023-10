Gal Gadot y los famosos que reaccionaron a la guerra en Israel: "me duele el corazón"

La mañana de este domingo 8 de octubre, el gobierno israelí se declaró en guerra luego de los ataques armados perpetuados por la milicia de Hamas, los cuales, han dejado alrededor de 600 muertos y al menos 2 mil heridos por lo que se tiene estimado que dicho conflicto bélico siga escalando en las próximas horas y debido a la gravedad de la situación en esta ocasión te diremos cómo es que ha reaccionado el mundo del espectáculo ante esta desafortunada situación.

Gal Gadot pide oraciones para su pueblo

Una de las primeras celebridades en reaccionar a este conflicto bélico fue la actriz israelí, Gal Gadot, quien es mundialmente conocida por interpretar a “La Mujer Maravilla” en el Universo Cinematográfico de DC comics y en una primera publicación realizada a través de su perfil oficial de Instagram difundió una captura de pantalla del portal de la BBC donde se informaba sobre la cantidad de víctimas que dejaron los ataques de Hamas en Israel y señaló que su corazón se encontraba sumamente lleno de dolor, además, pidió oraciones para sus compatriotas que están sufriendo.

Gal Gadot pidió que el mundo no permanezca "sentado" ante el horror que se vive en Israel. Foto: IG: gal_gadot

En otro post que realizó la también estrella de “Rápidos y Furiosos”, la actriz compartió una imagen de la estrella de David, el emblema que también se usa en la bandera de Israel para manifestarle su apoyo a sus compatriotas e hizo un fuerte llamado en el que señaló que el mundo no puede permanecer sentado ante los actos terroristas encabezados por Hamas y ambas publicaciones tuvieron una amplia repercusión en plataformas digitales.

Yanet García se suma a apoyar a Israel

La atractiva modelo regiomontana, Yanet García, quien también es conocida como “La Chica del Clima”, utilizó su perfil oficial de Instagram para manifestar su apoyo al pueblo israelí y para ello difundió una imagen de la bandera de aquel país con la frase “Pray for Israel”, sin embargo, dicho post le valió ser sumamente criticada debido a que sus detractores la acusaron de solo querer aprovechar la situación para mantener sus interacciones en redes sociales, no obstante, la excolaboradora del programa “Hoy” no respondió a estos comentarios.

Yanet García pidió oraciones para Israel. Foto: IG: iamyanetgarcia

“Qué esto acabe ya”, pide Olga Tañón

La cantautora de origen puertorriqueño fue clara y concisa al pedir un alto al conflicto bélico entre Israel y Hamas y para ello compartió una imagen en la que se pudo ver a una mujer de la milicia jugando con un niño en medio de una zona de guerra, lo cual, resultó ser una postal sumamente fuerte, además, en otro post compartió un video en el que se puede ver el momento exacto en el que se registra una explosión en un edificio mientras una reportera hacía una transmisión en vivo, lo cual, es tan solo una muestra del terror que se está viviendo en Israel.

Olga Tañón pidió un alto a la guerra. Foto: IG: olgatanonofficial

“Tengo un pedazo de mi familia allá”, señala Karina

La cantante venezolana, Karina, condenó los ataques perpetuados por la milicia de Hamas en Israel y señaló que dicha situación la tiene llena de angustia pues tiene a parte de su familia en dicho país, además, señaló que hace poco estuvo en dicho territorio.

“Hace muy poco volví a Israel, el país del origen de mi fe y mi raza, hoy tengo el corazón estrujado de angustia porque además tengo un pedazo de mi familia allá. En oración y solidaridad. ‘Am Israel Jai’”, fue el texto escrito por Karina.

Karina dijo estar muy angustiada debido a que tiene familia en Israel. Foto: IG: karinalavoz

