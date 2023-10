Juan Manuel Bernal homenajea a los padres de su familia

Entre las muchas enseñanzas que el actor Juan Manuel Bernal recibió por parte de su progenitor, fue que los hijos jamás deben juzgar a los padres, y hoy a sus 55 años y después de interpretar a varios papás en la ficción, entiende bien la frase, es por eso que con su trabajo busca rendir un homenaje a su viejo.

“No lo juzgo y agradezco infinitamente la educación y el amor que me dio. Estos últimos padres que me ha tocado hacer en el séptimo arte, donde interpretó a esos hombres que se quedaron en casa y me encanta la idea de hacerles un homenaje y no sólo hablar en el cine mexicano de los que se fueron, de los que abandonaron y nunca regresaron, porque existen muchísimos”, narró.

En los últimos dos años Bernal dio vida a “Fran” en “La vida en el silencio”, donde tiene a un hijo autista y enfrentar la situación es complicada. También hace a “Alberto” en “Rabia”, un hombre llenó de coraje y capaz de hacer todo por salvar a su hijo, aunque ante el fallecimiento de su esposa no sabe cómo acercarse a su hijo.

“Al final de la película el público entenderá por qué mi personaje es así con el niño y creo que esa comunicación tan complicada es un poco el reflejo de esas paternidades distantes, que el director Jorge Michel Grau y yo conocemos bien, porque somos más o menos de la misma generación y sí recuerdo mucho a los padres regañones y malhumorados”, contó.

Otro papel que lo enorgullece es el que hace en “Confesiones”, la nueva cinta de Carlos Carreras que estrenará en el Festival de Morelia y también es otro padre enojado y sobreprotector.

Pese a que vio a padres distantes, agradece que el suyo, pese a los siete hijos que tuvo, estaba ahí con él y lo apoyó en su decisión de dejar la carrera de contador, para dedicarse a la actuación.

“Le dije que no me veía detrás de un escritorio, que quería ser actor y él me contestó -si vas a hacer actor, vas a ser el mejor-. Por eso estos papeles son una manera de homenajear a mi padre, porque por él he puesto tanto empeño en cada proyecto”, agregó.

Con 36 años de carrera ha interpretado protagonistas y villanos, y siente que cada uno le ha permitido conocer y entender mejor a la sociedad, por eso es que se siente preparado para dar vida a personajes más profundos y cada uno lo toma como un reto.

“Agradezco profundamente cada una de los papeles que me ha tocado hacer y creo que he hecho la carrera que soñé. Estoy feliz y me siento orgulloso, porque nada se me ha dado gratis y en cada uno he puesto esa encomienda que me dejó mi padre”, finalizó.

A DETALLE

“La vida en el silencio” está disponible en Amazon Prime.

“Rabia” llegó esta semana a la misma plataforma.

Bernal estuvo un año en el Instituto Politécnico Nacional.

Fue a finales de los 80 cuando entró a la actuación.

74 créditos tiene en proyectos audiovisuales.

6 obras teatrales ha hecho.

MAAZ