Shakira revela que le pedían cambiar la letra de “Session 53” pero ella se negó a hacerlo: “soy una artista, una loba herida”

Sin duda alguna, Shakira es una de las artistas más exitosas a nivel mundial, pues siempre se reinventa para su público, la muestra han sido los últimos temas que han llevado a la colombiana a los primeros listas de popularidad en diversos países.

Pese a la polémica que envolvió su vida personal, Shakira supo salir adelante y utilizar ésta misma como inspiración, para muestra de ello está “Session 53”, uno de los temas que causó más controversia por todo lo que la colombiana decidió plasmar y hacer que el mundo entero supiera respecto a la infidelidad del padre de sus hijos, ahora es la misma intérprete quien dio detalles sobre este tema y las peticiones que su equipo le hizo para que no saliera a la luz algunas partes de este gran tema.

¿No querían que saliera “Session #53” con Bizarrap?

Fue durante su entrevista para los premios Billboard 2023, que la colombiana se tomó su tiempo para hablar largo y tendido sobre los últimos temas que ha sacado a la luz en los que sin duda ha descargado todo el dolor, enojo y decepción que le dejó la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía.

Sin duda, el golpe más fuerte para el exfutbolista fue “Session #53” la cual grabó con Bizarrap y en donde lo expuso mundialmente, pese al éxito de este tema, Shakira también recibió muchas críticas pues algunas personas creyeron que no era la mejor manera de hablar del padre de sus hijos, entre esas personas alguien del equipo de trabajo de Shakira pidió que se mesurara con las líricas.

Foto: IG @shakira

Session #53 significó un parteaguas en su carrera

Pese a la petición de su equipo de trabajo, Shakira no tuvo miedo al qué dirán, y no se retractó de sacar uno de los temas más fuertes de su vida, no solo refiriéndonos al éxito que ha significado sino a la catarsis que enfrentó la colombiana de manera personal.

“No soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una artista, una mujer, y soy una loba herida y dejarme en paz todo el mundo y dejarme ser y eso fue lo que hice, vino Bizarrap en el momento justo, me cayó como del cielo y tuvimos una de las mejores sesiones de mi vida”, dijo Shakira

Mira sus declaraciones a partir del minuto 11:20

¿Tuvo miedo de sacar “Session #53” con Bizarrap?

Tras su respuesta, la cual fue aplaudida por el publico presente, la entrevistadora no dudó en cuestionar a Shakira si es que en algún momento tuvo miedo de las críticas al lanzar la colaboración que grabó a lado del productor argentino.

Ante esto, Shakira aseguró que luego de todo lo que han dicho de ella y lo expuesta que ha quedado ante el mundo entero, lanzar esta canción no fue nada difícil para ella, y aseguró que ahora gracias a los golpes de la vida cada vez se ha vuelto una mujer más fuerte.

Foto: IG @shakira

Ahora es una mujer más fuerte

“Uno ya le va perdiendo el miedo a las cosas, la vida de repente no tiene los colmillos tan afilados como se la imagina, (tienes la piel bien dura), sí ahora sí un poco más de antes”, dijo Shakira

Finalmente, la colombiana una vez más confirmó que la idea de grabar este tema con Bizarrap fue de su hijo Milán, además que para la colombiana es muy importante la opinión de sus hijos pues antes de sacar un tema, ella se los muestra a los pequeños para tener su aprobación y su punto de vista.

Foto: IG @shakira

Sus hijos son lo más importante para Shakira

