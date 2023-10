Breaking Bad: sostente de la silla antes de ver cómo luce hoy el actor que hizo de Walter White Jr.

Breaking Bad se volvió parte de nosotros. Considerada una de las mejores series en la historia de la televisión, la producción estadounidense nos cautivó con la conmovedora historia de Walter White, su lucha contra el cáncer y la oscura vía que siguió para dejarle a su familia un colchón económico para cuando él no esté. Pero no solo el protagonista nos envolvió, sino también los otros personajes como Jesse, Skyler y su hijo, Walter White Junior.

RJ Mitte, cuyo nombre real es Roy Frank Mitte III, nació el 21 de agosto de 1992 en Lafayette, Luisiana, Estados Unidos. Aunque es conocido por su papel como Walter White Jr. en la serie de televisión Breaking Bad, RJ Mitte ha enfrentado desafíos significativos en su vida debido a tener parálisis cerebral, una condición que afecta el movimiento muscular.

A pesar de sus dificultades físicas, Mitte ha demostrado ser un actor talentoso y perseverante. Comenzó su carrera actoral en la serie Breaking Bad en 2008, donde interpretó el papel de Walter White Jr., el hijo del personaje.

Mitte continúa trabajando en la industria del entretenimiento y participando en varios proyectos cinematográficos y televisivos. En 2017 protagonizó The Recall, junto a Wesley Snipes. Luego, formó parte del reparto principal de la serie The Guardians of Justice, de la plataforma Netflix.

Sinopsis de 'Breaking Bad'

La trama sigue la transformación del protagonista, Walter White, un maestro de química de secundaria, en un fabricante y vendedor de metanfetaminas después de ser diagnosticado con cáncer de pulmón terminal. Con la ayuda de su antiguo estudiante y socio, Jesse Pinkman, Walter entra en el mundo del narcotráfico para asegurar el futuro financiero de su familia antes de morir.

A medida que Walter se sumerge más profundamente en el mundo del crimen, su personalidad se oscurece y se convierte en el peligroso y astuto criminal apodado "Heisenberg". La serie explora temas de moralidad, consecuencias y las complejidades del crimen organizado mientras sigue la creciente influencia y la violencia que rodea a Walter y Jesse.

A lo largo de las cinco temporadas, Breaking Bad recibió elogios de la crítica y ganó numerosos premios, incluidos múltiples premios Emmy. La serie es elogiada por su narrativa compleja, personajes profundamente desarrollados y actuaciones impresionantes, especialmente la de Bryan Cranston en el papel de Walter White y Aaron Paul como Jesse Pinkman. "Breaking Bad" se ha convertido en un clásico de la televisión y ha dejado una marca indeleble en la cultura pop.

Está considerada entre las mejores series de televisión de la historia. De hecho, algunos de sus 62 episodios están entre los mejores jamás producidos para pantalla chica y servicios de streaming. ¿Dónde puedes ver Breaking Bad? Las cinco temporadas están disponibles en Netflix.

Fotos de RJ Mitte

RJ Mitte tiene parálisis cerebral leve, al igual que el personaje que interpretó. | Créditos: Archivo

RJ Mitte sigue en la industria del entretenimiento. | Créditos: IG @rjmitte

Mitte preparándose para Halloween. | Créditos: IG @rjmitte

