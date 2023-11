Paola Suárez de “Las Perdidas” se somete a una importante cirugía: “Me van a sacar a mi bebé”

Paola Suárez conocida popularmente como Paolita o por formar parte del clan de las “Perdidas”, debido a complicaciones de salud se sometió a una cirugía que se ha popularizado en los últimos años, se trata de la manga gástrica, una opción que están tomando desde famosas celebridades hasta personas comunes con el objetivo de cuidar su bienestar o bajar de peso.

Desde hace unas semanas hizo el anuncio oficial en sus plataformas en redes, aunque no dijo exactamente lo que se estaba por hacer, sí informó a sus millones de seguidores que acudía a Tijuana, Baja California para entrar a quirófano y cambiar su estilo de vida, esto despertó el interés de las personas que diariamente ven sus imágenes y fotografías, pues es una de las creadoras de contenido que comparte toda su vida en la red.

En sus cuentas personales Paola Suárez compartió recientemente que tuvo varias complicaciones de salud, esto debido a que sufre de presión alta y sobrepeso, razones por las que estaba en supervisión de sus médicos y por la que había tomado la decisión de someterse a la cirugía de manga gástrica que la ayudará a sobrellevar su condición.

Hay que destacar que Paola Suarez ha recibido el apoyo de sus amigos, específicamente de Wendy Guevara y de Kimberly “La más preciosa”, dos de las influencer con las que creció en redes sociales y con las que realiza eventos en todo el país, pero el trabajo no es la única razón por la que están al pendiente de su amiga, también lo hacen por que se conocen desde la infancia.

La creadora de contenido y cantante de 31 años se sometió a la cirugía para bajar 26 kilos que no ha logrado eliminar debido a sus malos hábitos de alimentación. Todo parece indicar que la famosa salió muy bien de su práctica médica, ya que grabó varios videos en donde asegura que todo va perfecto y que se recupera satisfactoriamente con los cuidados necesarios.

“Quería decirles que me siento muy bien, todo está muy bien en la cirugía, me siento de maravilla, fíjense que de un día para otro de la cirugía, desde ayer ando caminando, no me duele nada enserio, muchísimas gracias al doctor Camelo que fue quien me hizo la cirugía, créanme que es una maravilla no me duele nada, ando caminando, pero si debo de tener mis cuidados porque es una cirugía”, dice la influencer en redes.