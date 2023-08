Marlon Colmenarez exige que "Las Perdidas" se disculpen con él, así reaccionaron las amigas de Wendy a la petición

El triunfo de Wendy Guevara en el reality La Casa de los Famosos México le ha traído muchas buenas noticias a la influencer ya que además de los cuatro millones de pesos que recibió, también se ha anunciado que se estrenará otro programa de televisión en donde ella será la protagonista y aunque se puede ver que la felicidad ha llegado a la vida de la influencer, no todas son buenas noticias pues, desde hace varias semanas, se ha visto envuelta en una polémica en donde se dice que su mejor amigo, Marlon Colmenarez, sólo está a su lado por interés.

Son muchos los fans que se han posicionado en contra del modelo ya que piensan que su compañía no es sincera y que incluso se está "colgando" de la fama de Wendy y aunque el hombre ha aclarado la situación, las críticas y suposiciones sobre él no cesan. Recientemente se ha visto envuelto en otra polémica debido a que exigió al clan de "Las Perdidas" disculpas públicas por hablar mal de él.

El modelo afirmó que vivió "un infierno" cuando las críticas hacia él comenzaron.

¿"Las Perdidas" le pedirán disculpas a Marlon Colmenarez? Esto se sabe

En una transmisión en vivo junto a Wendy, Marlon destacó que mientras ella estaba triunfando en La Casa de los Famosos México y se unía al Team Infierno, él se encontraba en "un infierno", esto debido a las declaraciones emitidas por las amigas de la influencer, es por ello que durante esta plática pública exigió una disculpa pública por parte de "Las Perdidas" por el "trato inhumano" del que había sido víctima y advirtió que, en caso de que vuelvan a difamarlo, se "irá en su contra".

Wendy estuvo durante la transmisión en vivo de su amigo.

Ante esta petición, "Las Perdidas" mencionaron que no le deben disculpas a nadie ya que piensan que ellas nunca hicieron nada malo ni cometieron alguna injusticia, por lo que no están dispuestas a ceder ni piensan que deban haber represalias en su contra; así mismo, sus fans se han posicionado a su favor recalcando que la relación de Wendy con Marlon no les agrada ya que él sólo se encuentra con ella por interés.

Por otra parte, después de conocer los acontecimientos ocurridos en su ausencia, Wendy expresó su sorpresa y afirmó que antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, había conversado con todos y les pidió mantenerse unidos, por lo que en cuanto tenga la oportunidad, hablará con sus padres y amigos para esclarecer lo sucedido.

La influencer afirmó que Marlon y ella sólo son amigos.

A pesar de esto, Wendy enfatizó que no pretende cortar comunicación con nadie ya que ella considera a cada uno de sus amigos, incluyendo a Marlon, como parte fundamental de su vida y los valora enormemente y también aclaró su relación con Marlon, afirmando que entre ellos solo existe una amistad.

El video en donde Marlon Colmenarez pide exige disculpas de "Las Perdidas"

