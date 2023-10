Entre lágrimas, Paolita Suárez de “Las Perdidas” confiesa que padece terrible enfermedad que pone en riesgo su vida

Paolita Suárez, la íntima amiga de Wendy Guevara e integrante de “Las Perdidas”, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que dio a conocer que en días pasados estuvo hospitalizada debido a un peligroso padecimiento que podría poner en riesgo su vida, por lo que la influencer no pudo evitar llegar a las lágrimas mientras contaba la amarga experiencia que vivió.

Fue a través de uno de sus lives donde Paolita Suárez reveló que estuvo hospitalizada hace unos días debido a que presentaba intensos mareos, le dolía la cabeza y le sangraba la nariz, no obstante, señaló que creía que solo “se le había subido el calor” o que era por el exceso de trabajo, no obstante, debido a que dichos síntomas no cedían tuvo que pedirle a su chofer que la llevara a urgencias para que pudiera ser atendida por médicos profesionales.

“El lunes que llegué a casa me empecé a sentir como mareada y el martes seguía mareada y en cuanto me paro la sangre y el dolor de cabeza, traté de tranquilizarme, me enjuagué y dije ‘se me subió el calor’, me eché agua fría pero me asusté y cuando ya no aguante, le mandé un mensaje a “Ropero” que es mi chofer, le dije ‘tírame un paro, llévame a urgencias, me siento bien mal’, entonces en chinga llegó, vino con su esposa Caro y ya me pasaron y todo, me acostaron y me metieron suelto, me dieron medicamento y me pusieron como siete inyecciones no sé de qué, pero me puse bien”, relató Paolita Suárez.

En otro momento de su relato, Paolita Suárez señaló que tras las revisiones médicas pertinentes le informaron que tenía la presión arterial sumamente alta, lo cual, es más que peligroso pues este tipo de ocasiones pueden provocarle severas afectaciones neurológicas, incluso, la pueden llevar a perder la vida, no obstante, refirió que afortunadamente esta crisis no dejó nada que lamentar pues después de una tomografía no le detectaron ninguna anomalía a nivel cerebral, pero indicó que deberá continuar con el tratamiento y deberá apegarse a una rigurosa dieta.

Paolita Suárez estuvo hospitalizada tras ser diagnosticada como hipertensa. Foto: IG: paolitasuarez28

“Me checaron la presión y la traía arriba de 160 y entonces me internaron, ahí estuve toda la noche y me dieron medicina para la presión para un mes entones estoy muy preocupada, porque se te pueden hacer coágulos en el cerebro y ahí te puedes quedar, entonces ya me hicieron estudios y todo está bien en mi cerebro, no tengo ningún coágulo, mi cerebro está bien y me quitaron las carnes rojas, la harina, no puedo tomar refresco, no comer tanta azúcar, no ponerle sal a la comida”, comentó Paolita Suárez.

“Tengo miedo”, Paolita Suárez llora ante sus fans por su delicado estado de salud

Para finalizar su relato, Paolita Suárez señaló que su médico le indicó que es imperativo que baje de peso y la influencer reconoció que sí se ha descuidado mucho en ese aspecto, no obstante, no pudo evitar llegar a las lágrimas y señaló que se siente temerosa ante tal situación, pero adelantó que pondrá empeño en cuidarse y valorar más su vida e invitó a sus seguidores a que se cuiden para que no tengan que pasar por una situación similar.

Paolita Suárez señaló que deberá seguir una rigurosa dieta para no sufrir más afectaciones médicas. Foto: IG: paolitasuarez28

“Sí me he pasado, me he descuidado mucho de mi cuerpo y el doctor me dijo que lo principal es bajar de peso, tengo miedo, es la primera vez que me pasa esto y aunque me dijeron los doctores que no me preocupara sí voy a estar en tratamiento como dos meses y nada lo único que le puedo decir es que se cuiden mucho, voy a tratar de valorar más mi vida, de quererme un poco más a mí misma, voy a tratar de ya no hacerme la fuerte”, finalizó la integrante de "Las Perdidas".

