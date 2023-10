¿Se va a armar el tiro? Daniela Luján confirma que se reunirá con Belinda, la actriz que reemplazó en "Cómplices al rescate"

Desde que Daniela Luján reemplazó a Belinda como protagonista de un popular melodrama infantil, muchos aseguran que entre las actrices existe un roce, ya que no se les ha visto juntas y en su momento, la exprometida de Nodal llegó a hablar mal de la conductora de "Envinadas", quien recientemente dio detalles de la manera en la que su prometido le había pedido matrimonio, algo que nuevamente despertó la casi sepultada rivalidad, pues muchos usuarios de redes sociales aseguraron que Luján nuevamente "le había arrebatado" un sueño a Belinda, algo a lo que la actriz de "Una Familia de Diez" no le dio eco.

Pues, una de las preguntas de cajón que siempre le hacen los periodistas de espectáculos a Daniela Luján, consiste en saber cómo se siente al ser continuamente comparada con Belinda, algo que no le molesta y hasta toma con humor, al grado de que en un reciente encuentro con los medios, confirmó que tiene prevista una reunión con la actriz de "Bienvenidos a Edén".

En anteriores ocasiones se ha destacado la posibilidad de que las actrices no se lleven bien / Foto: Especial

VIDEO: Daniela Luján confirma que se reunirá con Belinda

Al ser cuestionada sobre sus próximos proyectos profesionales, Daniela Luján habló acerca de lo impresionada que estaba por el hecho de que Bad Bunny hiciera referencia a "Cómplices al recate" en una de sus últimas canciones, pues en el tema titulado "Vou 787", dice en una de sus estrofas: "Si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda; Mariana y Silvana”, nombres que encajan con los de las gemelas del enunciado melodrama infantil, el cual es el punto que une a Belinda y Luján.

Por lo cual, los periodistas no dudaron en cuestionar a la próxima a contraer nupcias sobre su actual relación con Belinda, a lo cual respondió con un poco de hartazgo, asegurando que esa parece ser una pregunta obligada, pues siempre se la formulan cuando la entrevistan, algo que no impidió que mostrara su emoción al confirmar que próximamente se reunirá con Belinda.

"La vamos a ver el 10 de noviembre porque tenemos los '2000 POP Tour' y nosotros tenemos un happening, igual que pasó en la Arena Ciudad de México, va a a estar 2000 por siempre y entonces yo creo que ahí va a estar chido poder saludarnos, poder platicar, en una de esas se sube a cantar, uno nunca sabe", puntualizó Daniela Luján.

¿Por qué se enemista a Belinda con Daniela Luján?

Poco después de que Belinda abandonara la producción de "Cómplices al rescate" protagonizó una polémica entrevista en la que se le cuestionó acerca de qué opinaba de Daniela Luján, quien la reemplazó en la telenovela infantil, a lo cual, la rubia respondió de una manera bastante fuerte para una preadolescente, algo que despertó las especulaciones de una rivalidad entre las celebridades.

Ambas actrices protagonizaron "Cómplices al rescate" y desde entonces se cree que tienen una rivalidad / Foto: YouTube

"Bueno, la telenovela creo que ya se terminó y la verdad yo no la veo competencia (a Daniela Luján), es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda, es una niña que es actriz y es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir", expuso en ese momento Belinda, declaraciones que se han hecho tan virales que también son parafraseadas en el enunciado tema de Bad Bunny.

A pesar de que esto tiene años de haber ocurrido, en la actualidad se sigue haciendo referencia al hecho, algo que incluso Belinda ha destacado en su cuenta de Instagram, donde alguna vez aseguró que dicha entrevista la iba a perseguir toda su vida, mostrándose apenada por lo antes expuesto. Mientras que, Daniela Luján siempre ha tratado de tomar con humor las comparaciones y memes que suelen hacer los fans estableciendo paralelismos entre su vida y la de Belinda.

