Daniela Luján aseguró que Imanol Landeta era el amor de su vida y ahora se casará con otro hombre, ¿de quién se trata?

Hace poco más de un año, Daniela Luján aseguró en “Pinky Promise” que desde que tenía cinco años de edad ha estado enamorada de Imanol Landeta, incluso, no dudó al calificarlo como “el amor de su vida” y hasta dejó ver que existía la posibilidad de que se lanzara a su conquista para poder cumplir su sueño de ser novia de la exestrella infantil. Sin embargo, hace apenas unos días la actriz de “Una familia de Diez” anunció que se comprometió con otro hombre, por lo que la noticia le rompió el corazón a varios de sus fans, quienes estaban más que entusiasmados por la posibilidad de su romance con el intérprete de “Cómo canica”.

Fue hace apenas un par de días atrás cuando Daniela Luján anunció durante un encuentro con la prensa que su novio, el también actor, Mario Alberto Monroy le propuso matrimonio después de poco más de cuatro años de relación, por lo que dijo sentirse sumamente contenta y hasta presumió su anillo de compromiso, sin embargo, señaló que todavía no tienen fecha para llegar al altar debido a la intensa carga de trabajo que tienen ambos.

Daniela Luján rompió los corazones de sus fans tras anunciar su compromiso, querían verla con Imanol Landeta

Como se mencionó antes, Daniela Luján reveló en “Pinky Promise” que Imanol Landeta era su amor platónico desde que era niña y detalló que pese a que ambos eran estrellas infantiles, nunca pudo hablarle o confesarle su amor debido a que se ponía tan nerviosa cuando estaba frente a él que no podía ni hablarle, además, dejó ver que podría lanzarse a su conquista pues señaló que el actor ya era un hombre libre después de haberse divorciado, por lo que sus fans se emocionaron ante la idea de verlos juntos.

Daniela Luján ha reconocido en distintas ocasiones que Imanol es el amor de su vida. Foto: Envinadas

La confesión de amor de Daniela Luján se hizo sumamente viral en su momento y eso desembocó en que Imanol Landeta estuviera como invitado en “Envinadas”, el podcast que tiene la actriz junto a Mariana Botas y Jessica Segura y en dicho espacio la estrella de “Una familia de Diez” le confesó al actor sus sentimientos, no obstante, enfatizó que su enamoramiento se originó porque lo había idealizado de cierta manera y no por algún tema personal pues nunca se trataron a fondo, no obstante, de igual manera sus fans se emocionaron por la posibilidad de verlos en pareja.

¿Cómo reaccionó Imanol Landeta al compromiso de Daniela Luján?

Hasta el momento, Imanol Landeta no ha emitido ninguna declaración sobre el compromiso de Daniela Luján, pues en redes sociales ha dejado ver que se encuentra enfocado en un proyecto artístico en el que está explotando sus habilidades en la pintura, además, también ha dejado ver que, por ahora su principal prioridad es hacer un buen papel en su faceta como padre, por lo que todo parece indicar que tener pareja, por ahora, no está dentro de sus planes.

SIGUE LEYENDO:

Fabián Chávez revela que Belinda le dejó de hablar en "Cómplices al rescate", este fue el polémico motivo

¿Romance a la vista? Martín Ricca habla sobre su relación con Belinda y asegura: "ando con todo"