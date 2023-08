Fabián Chávez revela que Belinda le dejó de hablar en "Cómplices al rescate", este fue el polémico motivo

Nuevamente Belinda está en el ojo del huracán después de que Fabián Chávez, con quien protagonizó la telenovela infantil "Cómplices al rescate", concediera una entrevista en la que habló sobre los problemas que tuvo con la talentosa cantante durante las grabaciones.

Sin guardarse nada, el joven actor generó bastante polémica en el mundo del entretenimiento al revelar el distanciamiento que tuvo con Belinda a pesar de que coincidieron en la exitosa telenovela. Sus declaraciones inmediatamente acapararon la atención de todos los fans de la también actriz.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Fabián Chávez, una de las máximas figuras de las telenovelas infantiles, recordó que la mamá de Belinda le hizo una jugosa invitación para que se sumara a la gira como solista de su hija. El actor contó que todo ocurrió mientras grababan los últimos episodios de "Cómplices al rescate".

De acuerdo con las declaraciones del actor, en ese tiempo, Belinda decidió firmar con una famosa promotora a pesar de ser una de las estrellas infantiles de Televisa. Posteriormente la televisora tomó la decisión de poner a Daniela Luján como protagonista de "Cómplices al rescate".

En este sentido, Fabián Chávez recordó que la mamá de Belinda le ofreció una importante cantidad de dinero y un coche del año para que aceptara sumarse al lanzamiento como solista de la joven. A pesar de la propuesta el joven decidió continuar con Televisa como actor de "Cómplices al rescate".

"Me ofrecen cierta cantidad más un coche del año", contó.

Fabián Chávez dijo que después de confirmar su decisión, Belinda le dejó de hablar. Recordó que durante las grabaciones tenían una excelente relación, pero tras salir de la producción todo cambió en su relación. Señaló que actualmente la respeta mucho y no tiene nada contra ella,

“Fue una decisión difícil porque ya me llevaba bien con Belinda, me quede. Belinda me dejó de hablar", señaló.