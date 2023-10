Humberto Zurita repite experiencia en la conducción de "Inexplicable"

El actor Humberto Zurita vuelve a narrar historias sorprendentes y a veces difícil de creer en la tercera temporada de la serie “Inexplicable”, en la cual quedó conmovido por las narraciones que tuvo cerca, pero un capítulo que habla de las madres fue el que lo marcó en esta nueva entrega que se estrena en el canal de paga History.

“Todas las historias me impactaron de esta nueva temporada, pero la más fuerte es la de las madres, te vas a encontrar un capítulo que habla de las mamás, que con su amor pueden salvar a sus hijos de una enfermedad o incluso después de la muerte poder seguir alimentándolos, es algo que me sorprendió muchísimo y que está en un lugar muy especial ya que para mi madre fue lo más importante de mi vida, entonces ese tema me conmueve muchísimo”, dijo Zurita en entrevista.

Y agregó, “mi mamá acaba de morir y lo tengo reciente, pero por supuesto que Christian lo fue todo, hace rato platiqué como hice a mis dos hijos, uno fue de parto natural, el otro de cesarea, la verdad es que esa magia y ese poder que tiene la mujer de darle vida al ser humano de procrear a la humanidad es algo que me emociona siempre”.

El actor, quien se encontraba en Mérida, Yucatán, por funciones de teatro que tenía ya pactadas, habló sobre lo que le ha ocasionado el conducir este programa.

“En un momento de mi vida si me apasionaba y cuestionaba el que si éramos los únicos seres vivientes en el Universo, cómo entender que la tierra era la única habitada, si me llamaba mucho la atención de una manera científica por un lado y por el otro en el camino místico. Estoy sorprendido de encontrarme tantas historias y testimonios de gente que si te habla de cosas que pueden estar ocurriendo afuera de la tierra, de apariciones, de ovnis, o cuestiones paranormales, por lo menos inquieto ya estoy, ya me clavaron la espinita de que tengo que investigar un poco más”.

Zurita además compartió porque regresó a conducir este serial.

“No tuvieron que convencerme, estaba esperando la invitación, yo quería continuar con este proyecto que se me hace maravilloso en verdad es un proyecto que a mi me dio una nueva etapa en mi vida, el poder conducir, porque lo había hecho en eventos, pero nunca había sido un host en un programa, así que cuando lo lo hicimos me encantó, me encanta todo el equipo de producción y los resultados que se cuentan, también gracias al público que enciende su televisor y que nos tiene en un buen lugar, que hasta premios se han ganado”.

Todas las historias que conduce el actor son acompañadas de testimonios y entrevistas de expertos, psicólogos médicos y testigos que fueron partícipes de los eventos que se narran en el programa.

A DETALLE

12 episodios tiene la nueva temporada.

Está basada en la exitosa franquicia de William Shatner.

Se presenta el caso del diseñador argentino Laurencio Adot.

También se cuenta la historia de la cantante Ángela Leiva.

Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

MAAZ