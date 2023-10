Matthew Perry hizo algo diferente esta mañana: así fueron sus últimos minutos de vida

La noticia del fallecimiento de Matthew Perry dejó atónitos a los seguidores del actor a nivel mundial y más a aquellos que eran fans de la icónica serie "Friends" que se transmitió a través de la cadena NBC del 22 de septiembre del año 1994 y duró hasta el 6 de mayo del 2004.

El medio TMZ fue quien anunció la terrible noticia y específico que el actor habría sido encontrado ahogado, pero fue el medio Perez Hilton quien detalló que el actor esta mañana cambio su rutina del día a día ya que había estado jugando dos horas más temprano pickleball, un deporte que se juega en una pista muy parecida a la del tenis o al pádel.

La última fotografía que compartió en compañía fue con su padre Foto: Instagram Instagram mattyperry4

Después mandaría a su asistente a hacer algunos pendientes mientras él se relajaba, para cuando su asistente regresó lo habría encontrado inconsciente en el jacuzzi, se cree que pudo haber sido víctima de un paro cardíaco. Tanto TMZ como Perez Hilton aseguran que no se encontraron drogas a su alrededor ni armas punzocortantes, como para indicar que él se habría hecho daño o alguien más.

Matthew Perry: esta fue la última e icónica foto del elenco completo de “Friends”

Sus compañeros de reparto y con quienes generó un gran lazo de amistad aún no se han pronunciado al respecto, mucho creen que están muy afectados ya que tenían una relación de hermandad desde hace años con el querido actor que interpretó a Chandler Bing en la serie que hasta hoy es recordada y marcó a toda una generación.

La ultima fotografía que compartió el elenco completo de "Friends" fue en el 2021, en la cuenta del otro protagonista Matt LeBlanc, la fecha coincide con el año en que se estrenó el especial de la serie donde todos manifestaron que no les interesaba darle continuidad al reconocido programa, que preferían dejar la historia como había cerrado y con su juventud.

Esta fue la ´´ultima fotografía del elenco reunido Foto: Instagram mleblanc

Aunque alcanzó a la fama gracias a la reconocida serie estadounidense "Friends", no todo fue miel sobre hojuelas, debido a que enfrento un severo problema con las adicciones que no le permitió estar consciente a veces durante el rodaje, incluso en varias entrevistas confesó que no podía ver los capítulos del programa televisivo debido a que le provocaban un shock ya que pesaba 55 kilos y recuerda que se drogaba en exceso y así acudía a los llamados.

¿Matthew Perry se suicidó?

El año pasado estrenó su libro donde intentó alertar sobre las adicciones y compartir la dura batalla que había enfrentado, entre sus confesiones reconoció que estuvo 15 veces en rehabilitación y reconoció que muchas veces salía e iba directamente a drogarse.

Algunos de sus seguidores creen que la causa pudo haber sido un suicidio, porque sus últimos post aseguran eran muy solitarios. Otras versiones aseguran que los años que fue víctima de las drogas le pasaron factura y lo dejaron afectado físicamente por lo que se encontraba más débil. Pero la policía descartó que se tratara de un suicidio aunque las investigaciones continúan y apenas se realizará la autopsia.

La serie fue de las más queridas por el público a finales de los noventas Foto: Instagram friends

