Jessica Chastain se conecta con México en su visita a Morelia

Vestida en palo de rosa, con una maxi chaqueta y falda, Jessica Chastain, con su melena de fuego, llegó hasta el Auditorio Centro Cultural Universitario, acompañada del director Michel Franco y del actor Peter Sarsgaard para presentar el filme "Memory", con un permiso especial de SAG-AFTRA para evitar dañar la huelga, que ayer cumplió 100 días.

A pregunta expresa de Escena, la actriz reveló la gran conexión que tiene con México, primero porque la mujer más importante de su vida, su abuela Marilyn Chastain vivió en Cabos San Lucas y ella pasó mucho tiempo de su infancia a su lado, por lo que ahora estar de regreso por un motivo profesional la pone muy feliz.

"Amo estar en México, filmar aquí. Fue muy especial estar en Ciudad de México y por supuesto la colaboración que he tenido con Michel Franco ha sido muy inspiradora, me llenó mucho, ya hicimos dos cintas, espero que sean tres o seis. De hecho visitaba mucho el país cuando era niña porque mi abuela vivía aquí", comentó Jessica.

En "Memory", Chastain aborda un papel poderoso, el de una mujer violentada sexualmente y su viaje a la sanación a través del amor que encuentra en su coprotagonista, Peter Sarsgaard. El momento en el que leyó el guión fue muy especial.

"Fue justo después de Times' Up y Me Too", contó.