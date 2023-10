Filtran nuevas imágenes de Lisa de BLACKPINK en Crazy Horse y BLINK enfurece

Luego de que la cantante de K-Pop Lisa de BLACKPINK participó en tres espectáculos del cabaret Crazy Horse, sus fans que no asistieron se han mostrado curiosos por saber cómo fue el show que ofreció, pues en redes sociales la tailandesa solamente compartió algunas imágenes, pero no dio más detalles.

Sin embargo, algunos internautas han posteado videos donde supuestamente se muestra parte del performance de Lalisa, por lo que algunos de sus seguidores se molestaron, ya que consideran una falta de respeto que publiquen este material. A pesar de esto, hay quienes consideran que la tailandesa no es la de las fotos, ya que no se ve bien su rostro.

¿Cómo fue el show de Lisa en Crazy Horse?

En las imágenes que circulan en la red se aprecia supuestamente a la cantante de "MONEY" bailando y cantando con una peluca de color rosa, mientras juega con las luces y el telón del escenario. Por su parte, el público se mantiene callado para apreciar el sensual espectáculo de la maknae de BLACKPINK.

Pese a esto, algunos fanáticos de Lisa consideran que no se trata de la rapera, ya que la voz suena diferente. Asimismo, mencionan que el show de la tailandesa fue estrictamente vigilado, por lo que es casi imposible que se filtre material de sus tres presentaciones en el Crazy Horse.

"Esa no es Lisa, pero podría ser parecido al baile que realizó", "No es Lisa, sus zapatos y peluca lucen diferentes", "No es Lisa, pero seguramente si es el mismo baile" y "¿Por qué filtran contenido si está prohibido grabar?", fueron algunas de las reacciones de BLINK en Twitter.

¿Es realmente el show que dio Lisa en Crazy Horse?

Aunque algunos BLINK aseguran que no es Lisa la chica que aparece en el video que se filtró en redes sociales, se han mostrado preocupados porque en Twitter se ha viralizado un material donde utilizan el rostro de la tailandesa, ya que están usando su imagen sin su permiso con ayuda de una Inteligencia Artificial (IA).

Ante esto, han pedido denunciar el tuit para que desaparezcan dicho contenido, ya que manchan la imagen de la intérprete de "MONEY". "Borren eso por favor", "Dejen de usar su rostro sin su permiso" y "Esto es falso. Se trata de una edición que usa su rostro", fueron algunos de los comentarios.

