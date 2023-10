En bikini, Lisa de Blackpink rompe las reglas de vestimenta de Corea del Sur y los blinks la llenan de halagos

¡Vaya revuelo el que causó Lisa de Blackpink!, pues pese a las duras críticas a las que se enfrenta al ser una de las miembros de girl bands más populares de Corea del Sur y ante las estrictas normas de vestimenta que tienen las mujeres en aquel país, la cantante no dudó en lucir su figura en un colorido y moderno bikini con el que demostró por qué es considerada también como uno de los mayores referentes de moda de todo el mundo.

Así rompió la red. (Foto: IG @lalalalisa_m)

La mañana de este domingo, la rapera recurrió a su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 98 millones de seguidores para compartir su "Summer dump" con un carrete de fotos con el que dejó en claro que aunque el verano terminó hace mucho, no está lista para dejarlo ir. Pues al ser una amante de la moda y con un estilo único, no le es sorpresa que la temporada pasada se considera como la mejor para lucirse con outfits de impacto, aunque si se trata de la playa no hay mejor opción que un traje de baño de dos piezas.

Desde un lujoso yate, Lisa de Blackpink divide opiniones al lucirse en bikini

A través de la plataforma de Meta, antes Facebook, la también modelo compartió varias postales en las que se le ve disfrutando del mar en un viaje en yate, así como de tomar el sol, presumir las mejores comidas y por supuesto, los looks más icónicos; sin embargo, el que la puso en la mira mundial fue uno en un coqueto bikini con el que acaparó todos los reflectores, especialmente porque en Corea del Sur no son bien vistas este tipo de prendas y han llevado a la polémica recientemente a la influencer Chungu Amiga, quien lució uno muy parecido al de la cantante de 26 años.

En otras postales presumió el bikini completo. (Foto: IG @lalalalisa_m)

En las postales se ve a Lisa posando ante el atardecer, desde una hamaca y en uno de los barandales del lujoso yate, pero lo que destaca de todas estas imágenes es que en ellas luce un diminuto bikini bastante colorido con el que sin duda se coronó como la más trendy del verano, aunque a penas haya compartido las fotos. El diseño del bañador destaca por un corte clásico y atemporal de forma triangular y con el que se presume la figura en su máximo esplendor.

Por otro lado, apostó por un estampado tropical en el que resaltan colores como el amarillo, naranja y verde que sin duda resaltan un bronceado perfecto; mientras que en otro de los aspectos que nadie dejó pasar, reluce que se sumó a la fiebre de los microbikinis con prendas extra pequeñas, mismas que fueron la obsesión de las famosas en los meses pasados. Para la ocasión, Lisa llevó un tiro bajo con el cual presumió un vientre plano y figura delgada.

Así impuso moda de playa. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Cabe destacar que para los momentos de mayor comodidad y en los que deseaba lucir más desenfadada, la cantante apostó por una playera blanca ajustada con la que se lució más trendy y juvenil. ¿Le robarías el look?

Aunque Lisa causó furor y le llovieron halagos en redes, lo cierto es que también dividió opiniones, pues aunque ella es de origen tailandés, saltó a la fama en Corea del Sur, donde las tendencias de moda y belleza para las mujeres son muy estrictas y prohiben enseñar la figura. Es por ello que en su publicación se leen comentarios como: "Ella es más caliente que el mar", "muy linda", "haters gonna hate" y "lo mejor en quitarse la ropa no es presumir".

Estas imágenes dividieron las opiniones. (Foto: IG @lalalalisa_m)

