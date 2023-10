Mía Rubín se resiste a dejar el verano atrás con coqueto bañador negro de látex

Mía Rubín se convirtió en la gran sensación de la semana al dejar en claro que el verano, aunque ya llegó a su fin, siempre se puede traer al presente con un toque bastante nostálgico, especialmente si se aprovecha una corta temporada vacacional o de los looks más frescos y con los cuales causar furor en destinos como la playa. Al menos así lo confirmó la cantante en pleno otoño al irse de unos días de descanso a un destino tropical desde el que disfrutó un clima caluroso.

De acuerdo con la hija de Andrea Legarreta, para recordar el verano y darle un toque mucho más trendy, moderno y "aesthetic", lo ideal es olvidarse de las tendencias que se llevaron en los últimos meses para que en su lugar se apueste por algo mucho más atrevido y arriesgado como es el caso de un bañador negro de látex. Y es que en un momento en el que este material junto con el cuero son la sensación de la temporada, no hay mejor alternativa que llevarlos a los trajes de baño y la cantante tiene el diseño fantástico para ello.

Desde el camastro, Mía Rubín cautiva en bikini negro de látex

A través de sus historias de Instagram, la también hija de Erik Rubín compartió un corto video esta semana para presumir sus días de descanso en la alberca o en la playa, pues en lo poco que dejó ver se le aprecia recostada en un camastro mientras disfruta de los rayos del sol para así conseguir un bronceado de impacto. En su outfit playero destaca un bikini negro de látex con el que se renovó como nunca antes, ya que esta no es la primera vez que se luce en bañador.

Al estilo de mátrix, así se presumió Mía Rubín en la playa. (Foto: IG @miarubinlega)

Durante sus días de otoño, Mía Rubín impuso moda bajo el estilo de matrix llevándolo al extremo desde la playa con un coqueto bikini de látex que resulta ideal para conseguir esta imagen moderna y atrevida. Cabe destacar que con este tipo de bañador se puede conseguir un look mucho más chic, arriesgado y empoderado con el cual acaparar todos los reflectores en una escapada a la playa o alberca.

Para completar su look, la cantante no dudó en agregar unos lentes negros que le dan un toque todavía más misterioso a su imagen, así como un collar de perlas para mantener un balance con lo chic y femenino. ¿Le robarías el look para disfrutar de la próxima temporada vacacional desde la playa?

Recuerda que los accesorios marcan la diferencia. (Foto: IG @miarubinlega)

Mía Rubín en bikini: 3 looks con los que conquistó las redes

Aunque este look de látex causó furor en la red, esta no es la primera vez que Mía Rubín se luce en bañador, pues en distintas oportunidades ha llevado los diseños más innovadores, femeninos y en tendencia según la temporada. Entre los más memorables destacan uno rojo con glitter, un rojo pasión y uno fucsia.

Así se lució durante el verano. (Foto: IG @miarubinlega)

¿Cuál es tu bañador preferido? (Foto: IG @miarubinlega)

Mía Rubín cautiva con sus looks, ¡róbale el estilo! (Foto: IG @miarubinlega)

