Andrea Legarreta pone por primera vez la foto de su mami en la ofrenda del Día de muertos en Hoy, así fue el conmovedor momento

El Día de muertos, sin duda es una de las festividades más esperadas para los mexicanos, además de ser una de las más importantes, esto debido a su peso cultural que significa a nivel mundial, esto aunado de las creencias de cada persona que lo celebra.

Durante el Programa Hoy, como ya es costumbre, año con año los conductores colocan fotografías de algunos famosos que a lo largo del año han ido falleciendo, algunos más que recuerdan con gran cariño y claro a sus seres queridos, esta ocasión por primera vez, Andrea Legarreta le tocó colocar la fotografía de su mamá.

Foto: Programa Hoy

Andrea Legarreta dedico un hermoso mensaje a su mami

Como lo comentamos al inicio de esta nota, como cada año, en el programa Hoy se recuerda a los seres queridos de los integrantes de la emisión matutina, Andrea Escalona desde el 2021 coloca la fotografía de su amada madre, quien además fue productora del Programa Hoy, nos referimos a Magda Rodríguez quien falleció en 2020.

En este 2023, fue el turno de Andrea Legarreta, quien muy conmovida y entre lágrimas colocó por primera vez la fotografía de Doña Chabelita, su mamá, en el altar de Día de Muertos.

Foto: Programa Hoy

Andrea colocó la foto de Doña Chabelita en el altar del porgrama Hoy

“Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y de las tradiciones más hermosas de nuestro país es esta y me parece hermoso, con el tiempo me he dado cuenta que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”, dijo Andrea Legarreta