“Coleccionando recuerdos”, Andrea Legarreta irradia felicidad junto al primer hombre de su vida

Durante las últimas horas el nombre de Andrea Legarreta se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de distintas plataformas digitales y esto se debe a que realizó una serie de publicaciones en Instagram con las que emocionó a todo sus fans pues resulta que la querida conductora de “Hoy” sigue presumiendo lo mucho que está disfrutando de sus vacaciones por Europa y ahora se lució desde un lugar que parece haber sido sacado de un cuento, además, lo que más dio de qué hablar fue que se dejó ver acompañada del primer hombre de su vida, lo cual, causó un gran furor entre sus seguidores.

Como se mencionó antes, fue a través de Instagram donde Andrea Legarreta realizó las publicaciones en cuestión, en las cuales, presumió que luego de haber recorrido distintas ciudades de Francia y Portugal ahora llegó a territorio español, específicamente a Toledo, donde aprovechó para visitar los molinos de Consuegra, a los cuales hizo referencia Miguel de Cervantes en su icónica novena de “Don Quijote de la Mancha”.

Andrea Legarreta ahora se lució desde España. Foto: IG: andrealegarreta

Andrea Legarreta se luce junto al primer hombre de su vida

Para esta serie de fotografías, Andrea Legarreta se dejó ver más que contenta junto al primer hombre de su vida, es decir, su padre, Juan Legarreta, quien la ha acompañado por todo su viaje por territorio europeo y en esta ocasión la actriz escribió un breve texto en el que dejó ver cómo es que llama de cariño a su progenitor, además, citó una frase de “Don Quijote de La Mancha”.

“En un lugar de La Mancha… con mi ojitos de cielo. ‘Confía en el tiempo que suela dar dulces salidas a muchas amargas dificultades’ –Don Quijote de La Mancha” fue el texto que escribió Andrea Legarreta para acompañar una serie de fotografías en las que apareció junto a su padre, además, incluyó algunas otras postales en las que posaron de forma individual junto a los imponentes molinos de viento.

Andrea Legarreta posó más que feliz junto a su padre. Foto: IG: andrealegarreta

En otra publicación, Andrea Legarreta aprovechó los espectaculares paisajes para derrochar belleza, además, fue aquí donde aseguró que estaba aprovechando el tiempo al máximo junto a su padre para “coleccionar recuerdos”.

“Coleccionando recuerdos… Este lugar parece de cuento. Aquí los ‘gigantes’ contra los que peleaba ‘El Quijote de La Mancha’”, escribió Andrea Legarreta en su post.

¿Cuándo regresa Andrea Legarreta a Hoy?

Hasta el momento, Andrea Legarreta no ha revelado la fecha de su regreso a “Hoy”, sin embargo, en distintos foros especializados en “Hoy” se ha especulado que la ex de Erik Rubín podría regresar a ocupar su lugar de privilegio en el matutino de Televisa durante algún momento de la próxima semana pues normalmente las vacaciones de los conductores de este exitoso programa no se prolongan más de tres semanas.

Andrea Legarreta todavía no ha revelado su fecha de regreso a "Hoy". Foto: IG: andrealegarreta

En sus últimas historias, Andrea Legarreta dejó ver que todavía se encontraba en territorio español, sin embargo, estas imágenes fueron difundidas durante la tarde del sábado 14 de octubre y hasta ahora, no ha realizado ninguna nueva publicación que pueda dar un indicio de los planes que tiene para los próximos días.

