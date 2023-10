Andrea Legarreta enfrenta una fuerte depresión y la atienden varios especialistas ¿Erik Rubín es la razón?

La conductora de Hoy, Andrea Legarreta, está viviendo momentos difíciles después de la muerte de su mamá, doña Isabel Martínez, así lo dio a conocer a un medio de comunicación, en donde admitió que el dolor por la pérdida va en aumento, por lo que también reveló que se encuentra tomando terapia. La presentadora de televisión destacó que tiene que aprender a vivir con la ausencia de su madre, por lo que también se apoya en sus hijas y su padre para sobrellevar la ausencia.

El pasado 30 de julio, falleció doña Isabel Martínez, quien era la madre de Andrea Legarreta. La presentadora de televisión se mostró muy afectada, sin embargo, colocó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de ella. "Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto”, fue parte de los que colocó en su cuenta de Instagram en aquel momento.

La madre de Andrea Legarreta falleció el 30 de julio IG @andrealegarreta

¿Cómo supera Andrea Legarreta el duelo por la pérdida de su mamá?

La actriz y conductora dio una entrevista a la revista TVyNovelas en la que abrió su corazón al platicar sobre la pérdida de su mamá y cómo está tomando la situación. Andrea destacó que no es la única afectada por este trágico momento, ya que también su papá, don Juan Legarreta y a sus hermanos, están enfrentando un duelo; no obstante, fue su progenitor quien le pidió que regresara a trabajar, algo que le ha ayudado a superar poco a poco su pesar.

"Empecé a hacerlo (trabajar) por ella y por mi papá, él me pidió, me dijo: ‘Tienes que salir a trabajar, tienes que estar con tus amigos, tienes que estar con tu gente y te vas a sentir mejor’, así fue, fue de lo más duro que he hecho en mi vida, pero sí sana, sí ayuda”, destacó la actriz, que además de estar en el matutino de Televisa, también está en el musical de Vaselina, proyecto que confesó la "salvo" y que a la vez ha sido como una "terapia" para afrontar la pérdida de su madre.

Andrea Legarreta admite que sigue siendo dolorosa la muerte de su mamá IG @andrealegarreta

Andrea Legarreta admite que es dolorosa la muerte de su mamá y que toma terapia

A pesar de que ha recibido apoyo por parte de sus hijas, Mía y Nina, y de su expareja Erik Rubín, quien aún vive con ella y no la ha abandonado en estos momentos complicados, Legarreta, de 52 años, reveló que está tomando terapia para poder sobrellevar el dolor. “Voy a terapia una vez a la semana, estoy con un psicólogo, con una tanatóloga, leo mucho sobre el tema, lo hablo con mi padre, juntos nos desahogamos mucho, lo hablo con mis hermanos, con mis hijas, con Erik”, indicó la presentadora de televisión.

La estrella del programa Hoy explicó que mientras el tiempo pasa, se le ha hecho más dolorosa la pérdida de su mamá, pues se da cuenta que ya no está físicamente con ella. Sin embargo, Andrea Legarreta resaltó que tiene que aprender a vivir sin ella y entender que a pesar de que no está de forma física, se hace presente a cada momento, por lo que es así como enfrenta su proceso de duelo.

La conductora la recuerda con cariño IG @andrealegarreta

“He estado aprendiendo a vivir sin ella, a transitar por la vida sin su presencia física, pero ella siempre está en todos lados, está todo el tiempo y he tenido que aprender a vivir con ese dolor, no se disminuye el extrañar, más bien aumenta y es cuando te das cuenta que no está de viaje, que no la vas a tener más físicamente, es muy fuerte”, mencionó la conductora al medio de comunicación.

