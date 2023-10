VIDEO: Tunden en redes a "Chingu Amiga" por lucirse en bikini y ella pide perdón a sus fans

¡Se armó la polémica en TikTok! Un nuevo video de la influencer Sujin Kim, mejor conocida como "Chingu Amiga" se volvió viral en la plataforma y no precisamente por el humor o las diferencias culturales que la originaria de Corea del Sur ha encontrado tras su llegada a México, sino por mostrarse como nunca antes: en bikini. Aunque en su publicación la famosa especificó que un look como ese no lo podría llevar en su país y aquí se siente libre para usarlo, fue arduamente criticada por sus fans e incluso perdió un importante número de seguidores en redes.

"Chingu Amiga" modela un bikini azul y le llueven las críticas: "ya no está dando buen ejemplo"

A través de TikTok, la influencer extranjera compartió un nuevo video para pedirle perdón a sus fans ante la decisión de mostrarse en redes sociales en bikini, pues aunque es algo que choca con sus creencias y cultura, al encontrarse en un país como México donde este tipo de trajes de baño no causa revuelo, quiso sumarse a la tendencia; sin embargo, la respuesta por parte de sus seguidores fue dividida y mientras algunos le aplaudieron la decisión de usar un bañador de dos piezas por primera vez, otros afirmaron que no debería exhibirse así.

Este fue el video con el que dividió opiniones. (Foto: Captura de pantalla

chinguamiga)

Todo inició esta semana cuando "Chingu Amiga" compartió los detalles de su viaje a Cancún con una amiga coreana que vino de visita a nuestro país, ante los cambios culturales que encontraron aquí no dudaron en llevar este tipo de trajes de baño. Para compartir el momento con sus fans, la influencer publicó dos videos que dan muestra del choque de ideologías, primero al probarse los bañadores y sin poder salir ni del vestidor ni ante la cámara; sin embargo, en uno más la famosa dejó verse desde la playa y ya con este look que dividió opiniones.

"Me puse bikini de tanga (por) primera vez en mi vida", se lee en un video en el que baila frente a la alberca mientras su amiga sale a cubrirla; mientras que en una grabación más presumió un traje de baño rosa que debió de usar su amiga, quien al final se negó a salir de su habitación vestida así y sin el permiso de su esposo, quien la esperaba en Corea del Sur. "Mi esposo me va a matar" y "no puedo" son algunos de los comentarios que se escuchan en el clip.

Así se disculpó con sus fans. (Foto: Captura de pantalla chinguamiga)

Aunque para muchos de sus seguidores, este par de videos no fueron más que el humor característico de Sujin Kim, para otros despertaron la inconformidad y la criticaron duramente en redes sociales; ante ello la influencer salió a pedir perdón por haberse lucido en bikini. Si bien, la respuesta fue positiva y le explicaron que no hizo nada malo, perdió muchos seguidores ante su decisión de usar un look cómodo y fresco de playa.

"Empezaron a llegar mucho hate. Subí este video de bikini de tanga, yo siempre quería ponerme esto por las películas, pero como en Corea no pueden usarlo, lo puse (en México) y como nadie me regañaba, nadie me miraba tampoco, entonces yo pensaba que es algo muy común en México, que no pasa nada, por eso pues me emocioné mucho la verdad y lo subí", dijo en un nuevo video para disculparse por su decisión y especificar que está "bien" si la dejan de seguir, aunque resaltó que no quiere "malinterpretar una cultura y faltar el respeto a mi gente".

La influencer se encuentra de viaje con su amiga. (Foto: Captura de pantalla chinguamiga)

Durante su video, Chingu Amiga también recordó que en su país pueden incluso llamar a la policía por llevar unas prendas como estas y por eso en México se sintió con más libertad. Si bien, la famosa no ha borrado las publicaciones que despertaron la polémica y ahora se leen más comentarios positivos que negativos, ella misma compartió algunas de las opiniones poco favorables que le dejaron en las que resalta que "ya no está dando un buen ejemplo".

"Piensa en tus padres, lo mal que lo estarán pasando, pues ellos son los más afectados que tienen que vivir en una sociedad donde les estarán diciendo que su hija es una mujer de vida fácil", "soy fan de ella, pero realmente creí que ella sería diferente. No entiendo cuál es la necesidad que tengan que mostrar su cuerpo" y "mis hijas te siguen, pero como que ya no está dando buen ejemplo" son tres de los comentarios que Chingu Amiga añadió en su video.

Chingu Amiga expuso algunos de los comentarios que recibió. (Foto: Captura de pantalla chinguamiga)

Tras esta última publicación en video para disculparse, Chungu Amiga dijo estar en shock y que aprendió la lección, aunque el resto de sus seguidores y verdaderos fans le demostraron su apoyo al afirmar que no cometió ningún error. "No hiciste nada mal, Chingu! No tienes que explicarte, ni le faltaste al respeto a la cultura! Es muy común ver bikinis de ese estilo en las playas mexicanas", le escribió Luisito Comunica.

Mientras que sus fans escribieron "las únicas disculpas que debe pedir es a ella misma por no ponerse tanga y no mostrar su bello cuerpo antes", "hay gente que es muy rara y mejor no hacerles caso, pero es DEMASIADO NORMAL en las playas mexicanas estar así", "no es cultura, es machismo…eso no lo adoptes, nos queremos deshacer de él", "no hiciste absolutamente nada malo ni ofendiste a nadie, la gente se ofende sola" y "es machismo creer que el cuerpo de una mujer tiene una intención diferente del que ella le ponga. No le estás faltando el respeto a ni una cultura, la cultura machista mexicana es la única (porquería) fuera de lugar en esta historia, y tiene que cambiar".

