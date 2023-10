Michelle Rodríguez confiesa cómo logró bajar de peso, aclaró que fue por salud

La comediante Michelle Rodríguez es una de las celebridades de las cuales se ha hablado mucho en los últimos meses, se ha criticado fuertemente tanto por su peso como por su voluntad de querer perder un poco del mismo, ya que aseguraron que fue “hipócrita” con el movimiento “body positive”, aunque ella ha dado sus razones para hacerlo. Ahora, se volvió tendencia de nueva cuenta por asegurar que está en proceso para bajar de peso, pero no dio detalles de él.

Michelle, que se ha convertido en un ícono de la comedia y el stand up en México, ha asegurado que siempre ha sido militante del movimiento de aceptación corporal, pero que sus acciones están motivadas más por una cuestión de salud que por un tema estético. Sus más fieles seguidores la han apoyado desde el principio.

¿Qué es lo que ha hecho Michelle Rodríguez para bajar de peso?

En un evento, la también actriz mencionó que ella es muy feliz y que trabaja en ella misma, pero no deja de invitar a la gente a que se “abracen, a que se conozcan, a que nos queramos como somos, el amar quiénes somos no tiene que ver con si cambiamos a no, amar quiénes somos es aceptar quiénes somos, nuestra luz, nuestra sombra”, reflexionó.

Además, expresó que: “Estoy viviendo un proceso que apenas estoy trabajando, entonces, cuando esté lista y acomodada, seguramente ya les contaré de todo”. En días anteriores había mencionado que no cree que haya una solución mágica para conseguir los objetivos, sino que se necesita trabajo constante.

¿Quién es Michelle Rodríguez?

Mich se ha vuelto un referente para que las mujeres se despojen del yugo social de adherirse a estándares irrealizables, facilitando que se enfoquen en los aspectos cruciales de sus vidas. Muchos consideran que además de ser una mujer con mucho talento para la comedia, se ha vuelto una ejemplo a seguir.

Michelle Rodríguez, reconocida por estar en "La Culpa es de la Malinche" y por su rol en "40 y 20", ha sabido conquistar corazones con su carisma y alegría en esta serie televisiva. Su presencia también se ha destacado en reality shows de alto perfil como "LOL" en Amazon Prime Video, un proyecto liderado por Eugenio Derbez.

