“Yo no estoy fomentando la obesidad”, Michelle Rodríguez lanza duro mensaje a las criticas por bajar de peso

Michelle Rodríguez es considerada como una de las promesas más grandes de México y es que además de su gran carisma y belleza, también es una gran cantante y actriz que ha destacado en distintos espectáculos, ganándose el reconocimiento mundial gracias a su existosa carrera, pero esto no parece ser suficiente ya que la famosa de 39 años ha sido criticada en repetidas ocasiones por su peso y no sólo por no cumplir con los cánones de belleza, sino también por bajar de peso, llegando a llamarla "traicionera" por subir algunas fotos en donde compartió su cambio físico.

Aunque la multifacética actriz había confirmado que se encontraba en un régimen para mantenerse en buen estado de salud, estas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram generaron un debate completamente inncesario en el que distintos usuarios cuestionaron su "fidelidad" al movimiento body positive por buscar perder peso, lo que nos muestra que, a pesar de su indudable talento, muchas personas continúan basando sus opinones en el físico de las mujeres, lo que impacta profundamente en su autoestima y valoración personal.

La actriz se ha posicionado en contra de los comenarios gordofóbicos de sus seguidores.

Fotografía: Instagram/@michihart

Michelle Rodríguez responde los comentarios gordofóbicos sobre su cuerpo

Michelle Rodríguez ha sido objeto de constante escrutinio público en relación con su cuerpo, sin embargo, parece que olvidan que la talentosa actriz es consciente de su apariencia física y, lo que es más importante, que este cuerpo que tantos juzgan, ha sido su compañero fiel a lo largo de sus 39 años de vida. Desde su inicio en la industria del entretenimiento, Michelle ha desafiado estereotipos y ha dejado claro que no está dispuesta a ceder ante las expectativas impuestas por otros sobre su cuerpo, defendiendo la diversidad de formas y tallas corporales, abogando por la aceptación de una misma y por una industria más inclusiva.

A lo largo de su carrera, ha demostrado que el valor y el talento van mucho más allá de la apariencia física, teniendo roles poderosos y complejos en la pantalla, consolidándose como una actriz respetada y admirada.

Fotografía: Instagram/@michihart

Fue a través de el podcast "El Clóset" (da clic AQUÍ para escucharlo), que la actriz habló sobre cómo es habitar un cuerpo grande en una sociedad que exige delgadez y juventud a las personas que se encuentran frente a las cámaras; de la misma forma recordó los ataques vividos cuando posó para la portada de la revista Marie Clarie y afirmó que la mayoría de ellos son violencia de género, además, explicó cómo fue crecer en una década donde las artistas en tendencia tenían figuras inalcanzables y señaló que la percepción ha evolucionado y ahora las metas están más enfocadas en la autenticidad y lo genuino.

La actriz habló sobre sus inseguridades y su carrera como actriz.

Fotografía: Instagram/@michihart

Es esencial recordar que cada persona tiene su propio viaje con su cuerpo y que la valoración no debería estar basada únicamente en la apariencia exterior, por lo que Michelle Rodríguez es un ejemplo de fortaleza, persistencia y confianza en sí misma, cualidades que deberíamos celebrar y apoyar en lugar de centrarnos en juicios superficiales.

