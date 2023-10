Paris Hilton presume el primer viaje de su hijo a Nueva York y desata preocupación en redes por las fotos del bebé

Paris Hilton se ha convertido en uno de los íconos más grandes a nivel mundial y es que su vida ha sido tan mediática que hemos podido conocer a detalle como ha crecido y aunque nunca le importó lo que la opinión pública dijera sobre ella, poco a poco se ha desarrollado en la industria donde creció, despegando con su carrera como cantante, modelo y empresaria; pero una de las etapas que más ha causado sorpresa entre sus seguidores es la que se encuentra viviendo actualmente ya que hace poco se convirtió en madre del pequeño Phoenix, quien nació por una gestación subrogada.

Aunque la socialité no comparte muchos detalles sobre su etapa como madre, de vez en cuando podemos encontrarla posando junto a su bebé y a pesar de que sus seguidores no dudan en llenarlo de halagos, muchos de ellos han hecho burla de la forma de su cabeza, argumentando que no es "normal" que el pequeño se esté desarrollando de esa manera, por lo que es común que estas tiernas fotos se encuentren acompañadas de comentarios malintencionados que sólo hacen mofa del menor.

La socialité ha mostrado algunas imágenes de su nueva etapa como madre del pequeño Phoenix.

Fotografía: Instagram/@parishilton

¿Qué tiene el hijo de Paris Hilton?

Aunque la modelo ha compartido distintas postales junto a su hijo, las últimas que fueron compartidas en su cuenta de Instagram desataron gran polémica y lejos de llenar de amor y respeto al pequeño Phoenix, los comentarios comenzaron a tornarse muy crueles cuando algunas personas notaron que la forma de su cabeza no entraba en el rango de lo que se considera "común", por lo que éstos se fueron tornando cada vez más agresivos y llenos de burla.

En las imágenes se puede ver a Paris sentada sobre un sofá blanco, mientras que su hijo Phoenix descansa sobre sus piernas; ella muestra una gran sonrisa y afirmó que esta era la primera vez que el bebé visitaba New York, pero lo que realmente dio de que hablar fueron las especulaciones hechas por el público, ya que muchos de ellos afirmaron que el pequeño padece hidrocefalia, padecimiento que se refiere a la acumulación de líquido en las cavidades profundas del cerebro.

Se ha especulado que el pequeño padece hidrocefalia.

Fotografía: Instagram/@parishilton

Los cibernautas están planteando preguntas sobre la salud del hijo de Paris y muchos expresan preocupación debido a lo que perciben como un tamaño "inusual" de la cabeza del niño, e incluso varios usuarios han compartido sus propias experiencias y han instado a la empresaria a considerar llevar a su hijo al médico si aún no lo ha hecho; hasta el momento Paris Hilton no ha dado declaraciones al respecto confirmando o desmintiendo los rumores.

