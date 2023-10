Daisy Anahy: señalan a la ex de Eduin Caz de quitar a fans de la primera fila de un concierto, esto se sabe

Una vez más el nombre de Eduin Caz se encuentra en medio de la polémica, sin embargo, en esta ocasión el líder de Grupo Firme no hizo nada, sino que su aún esposa y madre de sus hijos Daisy Anahy es la protagonista de esta nota.

Y es que en redes sociales ha circulado un video en el que se le ve a Daisy Anahy discutir con un guardia de seguridad en el palenque que ofreció Remmy Valenzuela en Tijuana, al cual asistió la madre de los hijos de Eduin Caz, sin embargo, aseguran que ésta trató de quitar a personas que habían pagado su boleto en primera fila para que ella y sus amigas disfrutaran del show.

FOTO: IG @eduincaz

Daisy está envuelta en una fuerte polémica

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, en redes sociales comenzó a circular el video en el que se le ve a la aún esposa de Eduin Caz junto con unas amigas, sin embargo, es Daisy Anahy quien discute con una persona del recinto quien trataba de explicarles que no podían quitar a las personas de su lugar, por lo que les dieron opción a cambiarlas de asiento.

Y es que, de acuerdo con la influencer experta en temas de espectáculos, conocida como Chamonic a ella le enviaron el video antes mencionado y le explicaron que la esposa de Eduin Caz no tenía boletos, sin embargo, pudo acceder al recinto seguramente por conocer al artista.

El personal de seguridad al saber que era invitada del artista, trató de negociar con algunas personas que estaban sentadas en las primeras filas del palenque y de acuerdo a la información publicada por Chamonic, Daisy Anahy y sus amigas fueron movidas de asientos en dos ocasiones.

Sin embargo, finalmente unas personas se negaron a quitarse de sus asientos en primera fila para dárselos a la esposa de Eduin Caz, argumentando que ellos sí compraron el boleto a diferencia de Daisy Anahy.

De acuerdo con la información compartida por Chamonic, finalmente Daisy Anahy y sus amigas terminaron entrando al backstage del palenque, sin embargo, aseguran que se le notaba muy molesta.

“cuando salió Remmy tipo 1:30 am llego Anahy con sus amigas , clásico de algunos pues no tenía asientos comprados y querían quitar a personas que tenian primera fila, a ella la movieron de asientos 2 veces y al final un señor , le dijo que no se iba mover por q el pago por esos asientos , el señor le dijo que, por ser ex esposa de un famoso le iban a quitar sus asientos y eso no era justó y terminó yéndose al backstage del palenque , como 1 hora después de que llegó y se fue super molesta se le notaba en la cara…” , se lee en la publicación de Chamonic