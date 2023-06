¿Quién es Daisy Anahy, exesposa de Eduin Caz y mamá de su tercer hijo?

Eduin Caz informó por medio de sus redes sociales que se convirtió en papá por tercera, pues este martes 6 de junio nació su hijo Christian. A pesar de que el líder de Grupo Firme ha compartido diversos momentos personales con sus millones de seguidores, algunos de sus fanáticos aún no conocen quiénes son los integrantes de su dinastía, sobre todo, ignoran la identidad de Daisy Anahy, su exesposa y madre de su bebé.

La tarde de este martes, el intérprete de "Ya supérame" compartió en su cuenta de Instagram las primeras fotografías de su hijo Christian, quien ya era muy esperado, no sólo por la familia, sino también por sus admiradores que especulaban sobre su llegada al mundo desde hace unos días. “Bienvenido mi pedacito de cielo. Te me adelantaste poquitito", fue parte del corto pero emotivo mensaje que escribió Eduin, en el que también le agradeció a su ex por este momento.

Eduin Caz se convierte en papá por tercera vez IG @eduincaz

¿Quién es Daisy Anahy, ex de Eduin Caz?

La ahora influencer y empresaria es originaria de Sinaloa y nació el 1 de septiembre de 1994. Su fama se disparó a causa de la relación que sostuvo con el integrante de Grupo Firme, pues estuvo junto a él desde que inició su carrera como cantante. Daisy y Eduin se conocieron cuando eran unos adolescentes, ya que ambos cursaban la preparatoria en Tijuana; se hicieron novios en 2009 y hasta 2015 se casaron.

La joven comenzó a destacar en redes sociales, por ejemplo en Instagram, en donde tiene 3.3 millones de seguidores, pues es ahí en donde muestra fotos de su vida en familia, así como sus mejores looks, que van desde aquellos formarles hasta los casuales y juveniles. Asimismo, presumía algunos make ups por lo que hace algunos meses lanzó su línea de cosméticos "Anahy Collection", que forma parte de la marca de productos de maquillaje Kenia Ontiveros: Beauty.

A pesar de que la joven empresaria ha tratado de hacerse de una vida alejada de los proyectos de Eduin Caz, no se ha salvado de los escándalos, pues lamentablemente fue víctima de infidelidades por parte del vocalista de Grupo Firme. Después de que se hicieran virales algunos de sus encuentros con mujeres, Daisy ya no le perdonó la última polémica por lo que en el mes de febrero el artista, de 29 años, anunció que se había separado de su esposa.

Daisy Anahy también es mamá de Eduin Gerardo y Geraldine IG @eduincaz

Aunque Caz indicó que haría su "luchita" para recuperar el amor y la confianza de su esposa, hace unas semanas anunció en medio de un concierto que se divorció después de casi 15 años juntos. A pesar de su distanciamiento, la influencer y el cantante mantienen una buena relación, pues además de su bebé Christian, tienen otros dos pequeños llamados Eduin Gerardo y Geraldine, a quienes quieren criar de la mejor manera.