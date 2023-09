Daisy Anahy manda un potente mensaje en sus redes sociales ¿es para Eduin Caz?: “se amable, la vida es un espejo”

Aunque Grupo Firme se encuentra alejado de los escenarios y tomando un merecido descanso después de largos meses de trabajo en México, Estados Unidos y Latinoamérica, sus integrantes siguen dando de qué hablar, recientemente fue Eduin Caz quien causó revuelo en redes sociales por dar a conocer que fue victima de robo.

Ahora quien llamó la atención de la audiencia es Daisy Anahy, ex pareja de Eduin Caz, pues, aunque ella no tiene nada que ver musicalmente con el grupo, las personas la identifican por su cercanía al vocalista. Pero lo que impactó a los espectadores es un fuerte mensaje que la también influencer dio a conocer en su página oficial en Instagram.

En uno de los videos que Daisy Anahy realizó desde su cuenta oficial en Instagram se lee la frase: “Sé amable, la vida es un espejo” y aunque para algunos resultó algo fuerte o pensaron que podría estar relacionada con su exesposo, la verdad es que la creadora de contenido se enfocó en compartir parte de su rutina de maquillaje diario.

“Qué bonito se te ve el cutis. Me encanta todo”, “No lo puedo creer se te ve hermoso tu cabello corto”, “Por favor me puedes compartir cada paso me interesa saber lo que te has puesto en tu cara con nombre de cada producto” y “Hermosa por fuera y por dentro”, son algunos de los comentarios que se aprecian desde la publicación.