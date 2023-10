La canción de Marco Antonio Solís con la que Marisela triunfó en la música y confesó todo su amor

Marisela y Marco Antonio Solís sostuvieron una relación FB/zenaidazam, sonidos del ayer

Marisela es una popular estrella de la música romántica, su fama llegó hasta la cima en los años 80 gracias a las letras que interpretaba, pues detrás de su gran voz y belleza también se encontraba la dirección de un poderoso artista mexicano con quien se sabe sostuvo una relación sentimental, su nombre Marco Antonio Solís “El Buki”

El cantante y productor es parte de la fama de Marisela, ya que es el compositor de varias de sus canciones, mismas con las que triunfó en el escenario y con las que continúa generando números en sus canales de reproducción. Se sabe que, aunque Marco Antonio Solís compuso varias canciones para la estrella, fue “Si no te hubieras ido” con la que triunfó en la música.

“Si no te hubieras ido” es una letra original de Marco Antonio Solís, fue grabada en 1984 por Marisela como parte de su disco “Sin él”, que fue lanzado ese año, aunque cabe destacar que “El Buki” también la llevó al estudio para uno de sus proyectos como solista en 1999 y fue incluida en su álbum “Trozos de mi alma”, ofreciendo a su audiencia otra interpretación distinta que fue muy exitosa.

Cabe destacar que Marisela asimismo volvió famosas otras canciones de la autoría de su amado hombre, entre algunas de las que destacan y que siguen concurrentes en los eventos que realiza son: “Sin él”, “La pareja ideal”, “Dios bendiga nuestro amor”, “No puedo olvidarlo” y “Vete con ella”, solo por mencionar algunas de todas en las que hicieron equipo.

Muchas personas solo conocen una parte del tórrido romance entre Marisela y Marco Antonio Solís, lo que pocas veces se cuenta es que cuando la estrella empezó a cantar solamente tenía 14 años y el cantautor ya pasaba los 20 años, por lo que después empezaron a circular rumores que manchaban el amor que alguna vez se tuvieron.

Cabe destacar que Marisela en varios momentos ha salido en defensa de su expareja, lo que dice la llamada “Dama de hierro” es que cuando conoció a el vocalista de Los Bukis no pasó nada entre ellos, fue hasta tiempo después que empezaron los coqueteos hasta llegar a una relación, pero sin duda la polémica más grande que los inundó fue la presunta infidelidad del cantante con quien en ese entonces era su esposa Beatriz Adriana a la que aseguran dejó para estar con Marisela.

Te extraño más que nunca y no sé qué hacer

Despierto y te recuerdo al amanecer

Me espera otro día por vivir sin ti

El espejo no miente, me veo tan diferente

Me haces falta tú

La gente pasa y pasa siempre tan igual

El ritmo de la vida me parece mal

Era tan diferente cuando estabas tú

Si que era diferente cuando estabas tú

No hay nada más difícil que vivir sin ti

Sufriendo en la espera de verte llegar

El frío de mi cuerpo pregunta por ti

Y no sé donde estás

