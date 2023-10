José Eduardo Derbez habla sobre la canción de su hermano Vadhir dedicada a su papá: “Yo sí voy a terapia”

Pese al éxito del que goza como actor y productor, Eugenio Derbez se mantiene en medio de la polémica por el tema relacionado con la infancia de sus hijos, algo que retomó Vadhir con su más reciente canción “Morrito” sobre la que su hermano, José Eduardo, reaccionó entre bromas expresando que todos tenían una historia diferente con su famoso padre aunque reconoció que la letra causó gran impacto en ellos.

En agosto pasado Vadhir Derbez estrenó el tema “Morrito” en el que la historia es la de un niño de padres divorciados que enfrenta en abandono de su padre, esto causó gran impacto entre sus seguidores y la famosa familia ya que está dedicado a su papá, el comediante Eugenio Derbez. Aunque explicó que no se trataba de un reclamo, sino de expresar lo mucho que le hizo falta en momentos importantes de su infancia y adolescencia cuando el productor tenía largas jornadas de trabajo por las que se ausentaba.

José Eduardo fue cuestionado al respecto durante una conferencia de prensa retomada por “Ventaneando” y, con el humor que lo caracteriza reaccionó a la canción: “No, es que yo sí estoy yendo a terapia, fíjate. O sea yo sí estoy sanando mis heridas de otra forma”. Entre risas el actor se sinceró y reconoció la forma en la que su hermano logró expresar lo que sentía: “Me mandó el video y escuché la canción, sentí muchas cosas porque quieras o no fue algo que los tres hijos vivimos. Le contesté y le dije: ‘Oye, que fuerte, pero que bonito’”.

Familia Derbez reacciona a la canción de Vadhir

Ante la polémica que generó la canción, Vadhir compartió un video en YouTube con la reacción de su padre y en una emotiva charla Eugenio Derbez se sinceró al señalar que recordaba su historia de vida de otra manera, luchando por darle lo mejor a sus hijos sin contemplar que lo que ellos querían era pasar tiempo con él: “Cuando vi el video fue shockeante, lo último que quería como padre era fallarte”.

Hermanos de Vadhir Derbez reaccionan a la canción dedicada a su padre. Foto: IG @jose_eduardo92

Aislinn Derbez también fue cuestionada al respecto y en un encuentro con los medios compartido por el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy indicó que la historia que tiene con su padre es diferente, ya que ellos fueron muy cercanos todo el tiempo. Pese a ello, la actriz también reconoció a su hermano por la forma en la que logró expresar lo que sentía.

“Me la enseñó desde que la estaba cocinando y me impactó, se me salieron las lágrimas también. Me encantó que pudiera hacer catarsis con su dolor de esa canción y me sorprendió, sobre todo, que mi papá reaccionara tan bonito”, detalló la actriz.

SIGUE LEYENDO:

Eugenio Derbez asegura que cada que estrena película lo quieren desprestigiar

Eugenio Derbez manda un fuerte mensaje a Victoria Ruffo y todas sus ex, rechaza reunirlas en "De viaje con los Derbez"