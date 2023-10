Fernando Colunga revela si quiere hijos y habla por primera vez de su pareja, ¿quién es?

Sin duda alguna, Fernando Colunga es uno de los actores más queridos y respetados del gremio artístico, hablar de él es recordar sus grandes participaciones como el galán de telenovelas más famoso de la década de los 90’s y principios de los 2000' s.

Pese a tener una gran trayectoria y ser muy famoso y aclamado en el medio artístico de nuestro país, el actor nacido en la capital de nuestro país ha mentido su vida privada de manera hermética, pues poco o nada se sabe de sus romances, y es que, él jamás ha querido hablar sobre esta parte de su vida ante los medios de comunicación, sin embargo, en una reciente entrevista, habló sobre este tema y reveló cómo es su relación actual y si es que desea tener hijos.

Foto: IG @ferfercoluna

Así lucía en su juventud, por eso robó el corazón de millones de personas

¿Por qué nunca habló de sus romances con famosas?

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor de 57 años de edad y quien acaba de anunciar que se integra al elenco del remake de “El Maleficio”, habló de todo un poco, incluyendo su vida sentimental.

Ante esto, Fernando Colunga dejó claro que él aprendió “a la mala” a no hablar de sus relaciones sentimentales, pues, la vez que lo compartió con la prensa y sus seguidores todo terminó muy mal entre él y su entonces novia.

Foto: Cuartoscuro

Fernando Colunga es considerado uno de los galanes más importantes de las telenovelas

“¿Por qué nunca he hablado de mis parejas?,¿por qué? por que primero cuando tu eres chico y creces en una familia respetuosa lo primero que te dicen es: ‘los caballeros, no tienen memoria’, y luego pareciera que es todo lo contrario, si no dices, algo está mal, mira, yo aprendí de la manera más ruda también eso, yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien y el día que se volvió pública se volvió un desastre”, dijo Fernando Colunga

Luego de estas declaraciones el querido actor, aseguró que su vida privada le gusta mantenerla en secreto pues, ya es bastante lo que se comparte de él como actor en la prensa, por lo que lo poco que le queda le gusta quedárselo para él y su gente cercana.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 48:36

¿Su corazón tiene dueña?

Luego de explicar las razones por las que prefiere no hablar de su vida privada, el galán de telenovelas mexicanas dejó entrever que se encuentra muy enamorado y que podría ser ella la mujer de su vida.

Y es que, Fernando Colunga, sin decir nombres y sin mencionar si se trata de alguien del gremio artístico, reveló que actualmente está muy contento pues encontró a alguien que entiende su trabajo y lo trata muy bien.

“Estoy contento, me va muy bien, me tratan muy bien y me aguantan que es lo importante…”, dijo Fernando Colunga

Foto: Captura de pantalla

El galán asegura estar enamorado

Por otra parte, la periodista Mara Patricia Castañeda cuestionó a Fernando Colunga sobre la posibilidad de que se convierta en padre, a lo que el actor aseguró que está en la búsqueda de esa posibilidad.

“yo todavía estoy en el proceso, yo soy niñero, lo he dicho varias veces, nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es por que la vida no ha querido que lo hiciera”, reveló el actor

Foto: IG @ferfercoluna

El actor no descarta convertirse en padre

Finalmente Colunga reveló que no le gusta hacer pública su vida a través de las redes sociales es por eso que no cuenta con perfiles en ninguna de las plataformas más populares, sin embargo, deja claro que sí las entiende muy bien.

SIGUE LEYENDO:

Tras 7 años lejos de las telenovelas mexicanas, Fernando Colunga reaparece, así luce: "no estaba desaparecido"