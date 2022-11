Fernando Colunga reveló por qué no protagonizó ‘Malverde’

Fernando Colunga invirtió mucho tiempo de su vida, 1 año, en preparar un personaje que prometía traspasar las pantallas. Sin embargo y de forma sorpresiva la cadena televisiva para la que trabajaba anunció: “Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde".

Fernando Colunga. Fuente: Instagram @ferfercolunga

El escueto comunicado dejó muchas preguntas, pero hasta ahora el recordado “Luis Fernando de la Vega” -por su papel en “Maria la del barrio”- no se había pronunciado al respecto. En una reciente entrevista con “De primera mano” dio su propia versión de los hechos.

"Yo estuve trabajando de la mano con el señor Marcos Santana, que fue el que me propuso hacer Malverde. Para mí Malverde fue una experiencia en su proyecto muy padre porque me acercó a su escritor, al señor Luis Zelkowicz, trabajamos durante casi un año preparando el personaje, trabajando, haciendo, moviendo…" explicaba Colunga.

"Pero como tú sabes a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta y con cosas. Yo tenía un problema personal, se vino lo del covid, no podían arrancar, yo no podía viajar y entonces se tomó la decisión a nivel administrativo –porque no soy yo el dueño de la empresa para decir 'no voy y se acabó'– de que dejáramos pasar el proyecto" señaló. "Entonces dejamos pasar el proyecto obviamente con la puerta abierta para seguir haciendo otro puesto que ya hice otros dos".

Fernando Colunga. Fuente: Instagram @ferfercolunga

"Si hubiera sido mi decisión decir 'ahí dejo botado un proyecto' no creo que digan 'que regrese a hacer otros”. Esto es tan así que ya el mexicano ha rodado dos nuevos proyectos con la cadena Telemundo. La miniserie “El secreto de la familia Greco” y el melodrama “El conde”. De este modo quedaron zanjadas las dudas respecto a al relación entre el actor y la productora.