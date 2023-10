Alisha Lehmann deja a todos con la boca abierta al presumir el vestido camisero perfecto para fiestas otoñales

Alisha Lehmann, la jugadora suiza de 24 años que ha cautivado tanto a aficionados del fútbol como a seguidores de la moda, ha vuelto a romper las redes. Con un asombroso total de 15.6 millones de seguidores, la atleta no sólo se destaca en el terreno de juego, sino que también se ha convertido en una influencer de alto calibre. En esta ocasión posó con un atuendo moderno pero elegante ideal para el otoño.

Lo que verdaderamente captura la atención es el equilibrio que Lehmann ha logrado entre su vida personal y su carrera profesional. A través de sus redes sociales, mezcla imágenes de su día a día en el fútbol con destellos de su vida personal, creando un vínculo único con sus seguidores.

Es una jugadora muy talentosa. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

¿Cómo posó Alisha Lehmann en Instagram?

La más reciente publicación de Lehmann no tiene nada que ver con balones o canchas, sino con un par de botas que llegan hasta la rodilla y un vestido camisero arriba de las rodillas a tono de Versace muy elegante pero a la vez ideal para ocasiones especiales . En la foto, la futbolista posa en una escalera mecánica durante una noche de fiesta. Seguramente su elección no fue casualidad ya que sus prendas ofrecen el equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad en otoño. Las botas largas no solo aportan una capa adicional de calidez, sino que también añaden un toque chic y sofisticado al conjunto.

Tiene mucho estilo. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Por otro lado, el vestido camisero proporciona versatilidad. Su longitud sobre las rodillas lo hace lo suficientemente ligero para los días más templados, mientras que la opción de abotonarlo permite ajustar el nivel de abrigo. Este tipo de vestido también es fácil de combinar con otros elementos, como bufandas o chaquetas, permitiendo adaptar el look según las fluctuantes condiciones climáticas del otoño.

Le llovieron halagos. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

¿Cuántos años tiene Alisha Lehman?

Lehmann, quien tiene 24 años, se ha convertido en una de las jugadoras más talentosas del mundo, pero también ha se ha vuelto un fenómeno de Internet, recientemente también lanzó su calendario para 2024 y tiene una página donde vende contenido exclusivo. Aunque ella ha dicho que todo esto no es su prioridad.

Se espera mucho de ella. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

"Mucha gente sólo ve el lado social de mi vida, a través de Instagram, y no realmente cómo juego al fútbol", dijo Lehmann en una entrevista reciente. Con esta declaración, nos recuerda que, aunque su imagen pública sea fascinante, hay más capas en su vida que merecen ser descubiertas y admiradas.

