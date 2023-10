Ella es la actriz que sustituye a Wendy Guevara en la telenovela de Juan Osorio

Aunque el público que apoyó a Wendy Guevara durante su participación en La Casa de los Famosos México estaba muy emocionado con la idea que la querida influencer debutara en la actuación e hiciera pareja con su inseparable amigo Nicola Porcella, esto no será así.

Y es que, la propia Wendy Guevara anunció que no sería parte de la telenovela producida por Juan Osorio, debido a sus múltiples compromisos de trabajo, esto provoca la tristeza de sus seguidores pero también expectativa de saber quién tomaría su lugar, y finalmente este fin de semana se reveló quién es la actriz que será la coprotagonista junto con Nicola Porcella en “El amor no tiene receta”.

Foto: IG @juanosorio.oficial

Tras cancelar su participación Wendy tiene buena relación con Juan Osorio

¿Quién es la actriz que sustituye a Wendy Guevara?

Fue a través de redes sociales que se dio el anuncio y se reveló la identidad de la actriz que sería quien tomará el lugar de Wendy Guevara en la producción de Juan Osorio.

Se trata de Coco Máxima quien tiene una gran trayectoria en el mundo de la actuación, pues uno de sus proyectos más importantes ha sido “El Repatriado”, éste la colocó como la primera actriz trans en participar en una serie de Disney LATAM.

Foto: IG @cocomaxima

La actriz trans será co-protagonista en "El amor no tiene receta"??

De acuerdo con su perfil de instagram en donde cuenta con más de 19 mil seguidores, Coco Máxima es actriz, cantante, modelo y conductora; recientemente participó en la serie “Archivo muerto 2”, además que se desempeña como reportera para el canal “Escandala”.

Foto: IG @cocomaxima

Coco tiene gran experiencia en el medio

Tras confirmarse que Coco Máxima sería la nueva coprotagonista de “El amor no tiene receta”, seguidores aplauden que este papel lo vaya a interpretar una actriz trans pues aprecian que poco a poco se abra estas nuevas oportunidades de trabajo en la pantalla chica para aquellos talentos de la comunidad LGBTTIQ+.

¿Ya se conocieron Coco Máxima y Nicola Porcella?

Pese a que muchos aplauden el anuncio de que Coco Máxima se una a “El Amor no tiene receta”, una de las preocupaciones de los seguidores de esta nueva telenovela que está a punto de comenzar grabaciones es saber si Coco tiene la misma buena conexión con Nicola Porcella con quien hará pareja en el melodrama.

Ante esta situación, durante una transmisión en vivo, el productor Juan Osorio platicó al respecto cuando una de sus seguidoras lo cuestionó si es que Coco y Nicola ya se conocieron.

Foto: IG @cocomaxima

El público ya quiere ver juntos a Nico y Coco

Ante la preocupación de los seguidores de “El amor no tiene receta”, el famoso productor reveló que sus co-protagonistas ya tuvieron el placer de conocerse e incluso convivir en las mesas de trabajo y dejó claro que Coco y Nico tienen una muy buena conexión.

“Ya se conocieron y si hubo esa química y esa conexión”, dijo Juan Osorio

Respecto a una posible participación especial de Wendy Guevara en “El Amor no tiene receta”, el productor hace algunas semanas no se negó a esta posibilidad, sin embargo, ya no ha vuelto a mencionar nada al respecto, y es que de acuerdo con la periodista Monick Huitrón la ganadora de LCDLFM no quiso participar en la telenovela debido a que no quería seguirse preparando ni cumplir con los pesados horarios laborales que tiene un actor.

SIGUE LEYENDO:

Famoso productor de telenovelas se enteró de la trágica muerte de su hijo mientras él estaba hospitalizado

Wendy Guevara arrebata el celular a periodista por defender a Nicola