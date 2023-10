Wendy Guevara aún no asimila la fama de la que goza tras haber ganado LCDLFMX y da detalles sobre su salida de la telenovela

La influencer Wendy Guevara se sinceró sobre lo que ha sido su experiencia tras resultar ganadora de la primera edición de “La casa de los famosos México”

La integrante de “Las Perdidas” confesó que hasta el momento no ha tenido oportunidad de reflexionar sobre la popularidad que consiguió luego de su participación en el mencionado reality show, también habló sobre la polémica decisión que tomó al ya no ser parte de la telenovela de Juan Osorio.

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Wendy no asimila la fama y el éxito que tiene

La famosa influencer nacida en León Guanajuato, se encuentra muy cansada pues no ha parado de trabajar desde que ganó LCDLFMX.

Debido a lo anterior es que Wendy platicó con la prensa sobre la decisión que la llevó a no ser parte de la telenovela de Juan Osorio, pues de acuerdo con lo publicado por Agencia México, la influencer quiere estar bien preparada para cuando debute en la actuación.

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

La influencer quiere prepararse en la actuación

“No lo rechacé, yo lo respeto mucho, es el papá de mi hermanito que adoro, Emilio Osorio, y el señor mis respetos igual que a su mamá, no lo rechacé, simplemente yo dije que también para hacer una telenovela o algo, tienes que estar preparada bastante, y bueno, sí me puedo aventar a la aventura, pero tengo otros proyectos y los de Televisa esos son los que me dicen qué hacer”, dijo Guevara