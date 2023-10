Wendy Guevara arrebata el celular a periodista por defender a Nicola

Wendy Guevara se encuentra en medio de la polémica, pues la ganadora de La Casa de los Famosos, además que no deja de trabajar, ahora nuevamente protagoniza una fuerte pelea con un reportero y esa vez no se trata de Gustavo Adolfo Infante, y el desencuentro tuvo un fuerte motivo que era defender a su gran amigo Nicola Porcella.

La influencer siempre ha dicho que entre ella y Nicola no existe más que una gran amistad, situación que ha demostrado de muchas maneras Wendy Guevara y para muestra su más reciente pelea que protagonizó con un reportero al que incluso le arrebató el teléfono para defender a su gran amigo.

Se conocieron en LCDLFMX

Fue a través de una transmisión en vivo que Wendy hizo desde su canal de youtube en donde la influencer contó que sostuvo un encontronazo con un reportero y el motivo fue por defender a su gran amigo Nicola.

Y es que durante la transmisión un seguidor de Wendy le preguntó sobre qué opinaba que Nicola no se quiso tomar foto con otra famosa influencer que estuvo en un evento, ante esto la leonesa, excusó al peruano por que dio que había pasado un desagradable momento con un periodista que invadió su privacidad y que seguramente la chica le pidió la foto en ese momento.

Wendy siempre cuida de Nico

Antes de comenzar a contar lo que sucedió, Wendy llamó a Nico por teléfono para pedirle su autorización para contar lo que había sucedido, una vez que el peruano aceptó a que contaran, la ganadora de LCDLFMX comenzó a explicar.

Y es que de acuerdo con Wendy, Nico asistió a un evento y ahí mientras él esperaba estaba platicando con alguien a través de mensajes, en ese momento, un reportero captó el momento y tomó fotografías de las conversaciones del peruano, esto le molestó mucho y aunque él no quiso hacer lío, Wendy entró en acción para defender a su amigo.

“Le vi su cara blanca de coraje, pero no fue grosero con el periodista, sólo dijo: ‘¿por qué haces eso mano, por qué me haces eso?’, Nico se quedó bloqueado, no supo qué hacer ni cómo reaccionar ni nada, y yo me estresé y le arranqué el celular al periodista, y ni modo, él fue quien faltó al respeto primero. Y le dije: ‘a ver, ¿qué grabaste? No debes de ser así, qué grosero, qué incomodidad’, y no me importa que luego salga diciendo que ‘ay qué grosera’, porque grosero fue él”, dio Wendy