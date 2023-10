El Komander se suma a Peso Pluma y otros cantantes que cancelan sus conciertos, ¿recibió amenazas?

El concierto del compositor y cantante José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como "El Komander", fue suspendido por "razones de seguridad". Hasta el momento, se desconoce si la presentación que daría en Cancún en el estado de Quintana Roo, se pospondrá para otra fecha. Mientras tanto, aquí te contamos sobre lo que sabe de esta decisión, qué debes hacer en caso de que hayas comprado tu boleto para obtener tu reembolso, así como qué otros artistas han tenido que optar por medidas similares.

Asistentes al concierto del Komander podrán solicitar su reembolso por cancelaciones

Y es que por medio de un comunicado, Like Music, discoteca y club nocturno en la que "El Komander" se presentaría, informó que "por razones de seguridad" todas sus actividades del día viernes 13 de octubre habrían quedado suspendidas. En este sentido, explicó que para todas las personas que habían comprado su boleto para ver al cantante de música regional mexicana podrían pasar por su reembolso a partir del sábado 14 de octubre.

"A todas las personas que adquirieron su boleto para el evento de Alfredo Ríos “El Komander” pueden pasar por su reembolso a las Oficinas de Eventos Suaste o Like Music a partir del sábado 14 de octubre en un horario de 12:00 P.M. a 6:00 P.M.", escribió en Facebook el club nocturno.

De 12:00 P.M. a 6:00 P.M. podrías pasar por el reembolso de tu boleto. Foto: Facebook.

¿Por qué cancelaron el concierto de "El Komander"? El cantante se suma a sus colegas Peso Pluma, Fuerza Régida y otros

De acuerdo con la discoteca Like Music fueron "razones de seguridad" por las que no laboraron el pasado viernes 13 de octubre. Sin embargo, no hicieron ninguna aclaración específica para la presentación de "El Komander". Incluso, el establecimiento no brindó información acerca si el concierto del músico se pospondría para alguna otra fecha.

Pese a lo anterior, algunos reportes de medios de comunicación locales arrojaron que detrás de la cancelación del evento lo que ocurrió fue que Pablo Gutiérrez, secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, señaló que el evento no cumplía con las exigencias puestas por el municipio. De esta manera, si se continuaba con la presentación, podría haber algún tipo de sanción, especialmente para el centro nocturno de Cancún.

Pablo Gutiérrez, secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, señlaó que el evento no cumplía con las exigencias puestas por el municipio. Foto: Facebook.

Sumado a esa situación, también se dijo que las autoridades de Cancún habían solicitado la entrega de una carta compromiso del cantante. ¿La razón? Resulta que a través de ella, "El Komander" debería haberse comprometido a no cantar canciones que hicieran "apología del delito", algo que el compositor e intérprete no habría entregado.

¿Qué otros artistas han tenido que cancelar sus conciertos? La violencia ha llegado hasta el regional mexicano

Es importante señalar que la cancelación de "El Komander" ha ocurrido en un contexto en el que varios artistas se han visto en la necesidad de cancelar sus presentaciones por cuestiones de seguridad. Uno de los casos más sonados fue el de Peso Pluma, quien en el mes de septiembre, tuvo que cancelar sus conciertos en al menos seis ciudades después de que en Tijuana, Baja California, se colocaron mantas con amenazas de muerte provenientes presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Peso Pluma tuvo que cancelar sus conciertos en al menos seis ciudades después de que se colocaron mantas con amenazas de muerte en su contra. Foto: Facebook.

Otra de las agrupaciones que recientemente canceló su evento fue Fuerza Rígida. El grupo de corridos tumbados informó a través de sus redes sociales que "por razones fuera de su alcance", cancelarían su concierto en Tijuana. No obstante, al igual que pasó con Peso Pluma, circularon mantas con amenazas del cártel de droga mexicano.

