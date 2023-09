¿Peso Pluma cede ante amenazas del CJNG? Alcaldesa de Tijuana asegura que se cancelará el concierto para evitar una desgracia

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, cancelará sus presentaciones en la ciudad tras recibir amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue el pasado 12 de septiembre cuando en el norte del país aparecieron presuntas narcomantas donde células criminales amenazan al intérprete de "Lady Gaga"; en las advertencias se pedía que el cantante no se presentara para el show que tenía programado el próximo 14 de octubre en el Estadio Caliente.

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu m**. Att. CJNG”, era el mensaje que se leía en una de las narcomantas que fueron colocadas en la ciudad de Tijuana, en Baja California. De acuerdo con las autoridades locales, los supuestos criminales también dejaron advertencias en el puente El Mirador, en la Vía rápida y en la barriada Libertad.

Las mantas aparecieron en diversos puntos de la ciudad. Foto: especial.

Alcaldesa de Tijuana asegura que Peso Pluma no se presentará en la ciudad

Al respecto, Montserrat Caballero aseveró que tras lo sucedido la venta de boletos para el concierto de "Doble P" ha ido a la baja, por lo que es probable que el intérprete de "PRC" no se presente en la ciudad. “Hasta el momento la Fiscalía tiene la investigación en proceso, todavía está abierta, y nosotros hacemos lo propio, que es seguir la información; en este momento el cantante y en los próximos días (será) oficial por parte de su servidora, de cancelar el concierto porque las ventas en razón de esto no avanzaron más”, comentó la alcaldesa en entrevista para Radio Fórmula.

De igual manera, la funcionaria detalló que Peso Pluma ya emitió un comunicado para cancelar el concierto: “por parte del cantante en su página oficial ya anunció él mismo la cancelación del evento, por nuestra parte, los trámites que habían hecho antes de estas mantas siguen en pie. Sin embargo, lo vamos a constatar en los próximos días, pero con una total seguridad (puedo decir) que ya cancelaron por el lado del cantante”, agregó la alcaldesa en su participación ante medios de comunicación.

Las fechas de su gira en Tijuana no aparecen en el sitio oficial de la gira. Foto: captura de pantalla.

Aún se venden boletos para ver a Peso Pluma en Tijuana

No obstante, hasta este 20 de septiembre, Hassan Emilio Kabande no ha realizado publicaciones referentes al tema en sus redes sociales oficiales. No obstante, fanáticos de los corridos tumbados confirmaron que en las fechas de la gira "Doble P Tour" ya no aparecen los conciertos que el cantante bélico tiene programados en el norte del país, hecho que ha sido tomado como un indicador de que sí serán cancelados.

Cabe mencionar que, actualmente, todavía es posible comprar boletos para el concierto de Peso Pluma en el Estadio Caliente. Las entradas están disponibles a través de la boletera FunTicket. El costo de los boletos va de los 490 a los 1,990 pesos mexicanos; además, hay paquetes que incluyen desde un póster firmado hasta un Meet & Greet con el intérprete de "El Azul".

SIGUE LEYENDO

Peso Pluma le regala tenis a todo su equipo, se gasta más de 30 mil dólares

Tras recibir amenaza de muerte, Peso Pluma es nombrado uno de los 100 líderes emergentes por una famosa publicación