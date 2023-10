"Estoy llena de gratitud": Sherlyn festeja su cumpleaños 38 desde la playa en coqueto bikini negro

Sherlyn festejó sus 38 años de edad este sábado en la isla de las Bahamas donde se dejó ver muy hermosa y más feliz que nunca divirtiéndose con sus papás e hijo en la playa. La actriz compartió varias fotos y videos a través de su cuenta de Instagram y señaló que en este momento se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida y como prueba de ello escribió un poderoso mensaje en donde advierte que una nueva versión de ella está por llegar.

La actriz y cantante viajó hasta el paradisiaco lugar para celebrar su vida acompañada de sus seres queridos y aprovechó en naturaleza frente al mar aprovechó un momento de introspección para enviar un poderoso mensaje de amor propio a sus 4 millones de seguidores. Además mostró que a su edad luce una de las figuras más envidiadas del espectáculo y se ve más bella que nunca.

En medio de un paisaje tropical, la cantante aprovechó la playa para tomarse una fotografía luciendo un espectacular cuerpo en un bikini de dos piezas color negro y nos coquetos lentes de corazón y diamantes con los que muestra su lado más romántico. Junto a la instantánea compartida en su perfil, Sherlyn escribió unas palabras en las que se deseó a sí misma un feliz cumpleaños y también por las decisiones que ha tomado en su vida porque gracias a ellas se encuentra en un momento de magia, milagro y amor.

“Y este es un mensaje de agradecimiento a mí. Felicidades a mí, porque me costó muchos años y hoy puedo decir que tengo la vida de mis sueños, hoy me siento más plena que nunca y sigo en construcción, prepárense para ver la mujer en la que me voy a convertir, mis elecciones me han traído a este punto donde todo es magia, milagro, creación, gozo, sorpresa y amor", escribió.