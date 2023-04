VIDEO | Sherlyn hará largo viaje con su hijo y ésta es la especial razón

Con la enorme alegría de cumplir un sueño para ella y su hijo André, fue como Sherlyn compartió a los medios de comunicación que se prepara para emprender un largo viaje, tan distante que hay que pensar en el Lejano Oriente para concretarlo. Este viaje, a Japón, no es cualquier cosa para ella pues lo ha planificado especialmente para que quien más lo disfrute sea su hijo André.

Así lo manifestó la actriz mexicana, quien ha confesado que desea volver a ser madre, alista maletas y espera sirva como un descubrimiento no sólo de su cultura milenaria, también de sus costumbres y, sobre todo, de cómo viven las personas con hábitos buenos mismos que se respetan para tener una convivencia ideal.

Todo está listo y a la espera de que suceda, Sherlyn se mostró profundamente feliz de que Japón sea el sitio a donde llevará a su hijo André. Para ser muy sincera, confesó las razones de llevarlo allá y de imaginarlo como el viaje de sus vidas.

"Me voy con mi hijo a Japón unos días, aprovecho la Semana Santa para que André conozca por allá, luego ya vuelvo a Miami para seguir trabajando. Parecía que sería un año tranquilo, pero no, por eso sigo a full en mis empresas. Estoy feliz de ver crecer a mi hijo",

Para sumar a los detalles de viaje, Sherlyn acotó la razón por la cual desea llevarlo a ese país en especial.

Como una revelación especial, Sherlyn comentó que a pesar de tener al pequeño André en pleno crecimiento y ser consciente de los gastos y retos que implica ser su mamá, ella está lista para volver a ser madre. Ante esto, reveló qué quiere tener.

"Voy bien, he llevado despacio el ser mamá otra vez. No lo he hecho de prisa, dejo que fluya. Quiero que llegue en el mejor momento. Quiero una niña para poder apapacharla así como a Dul (Dulce María) las niñas son muy dulces", confesó.