'Laguna Beach' de MTV: Contén el pestañeo cuando veas al elenco a 20 años del estreno de la serie

Laguna Beach es un reality show que se estrenó en 2004 a través de la señal de MTV. El programa se convirtió en uno de los icónicos de aquella década, ya que se adentraba en la vida tanto privada como escolar de diferentes estudiantes de Laguna Beach High School, como Stephen Colletti, Lauren Conrad, Kristin Cavallari, Lo Bosworth y más.

Ya han pasado 20 años desde que se estrenó este programa de televisión que contaba la vida de adolescentes súper ricos y atractivos que vivían en el paraíso del vecindario de California. El último capítulo del reality show "Laguna Beach" se emitió en 2006. Sin embargo, muchos de sus seguidores se han comenzado a preguntar, ¿qué pasó con el elenco?

Lauren Conrad

Tras el final de "Laguna beach" Lauren Conrad se dedicó a su carrera de moda. | Crédito: Instagram.

Fue la protagonista del reality show y también participó en el spin-off del programa, The Hills. Ella se encargó de narrar toda la historia del reality show. Tras el final de este proyecto, Lauren Conrad se enfocó en su carrera de moda y lanzó dos marcas: LC Lauren Conrad y Paper Crown. En el 2014, la socialité se casó con William Tell y ahora tienen dos hijos juntos, quienes nacieron en 2017 y 2019, respectivamente.

Kristin Cavallari

Kristin Cavallari de Laguna Beach se dedicó a la actuación y conducción de TV. | Crédito" Instagram.

Tras su participación en Laguna Beach, Kristin Cavallari se dedicó a la actuación y conducción, para más tarde casarse con Jay Cutler y darle la bienvenida a sus tres hijos: Camden, Jaxon y Saylor. Lamentablemente, la pareja se separó en el 2020, aunque en términos laborales Kristin prosperó; hoy en día es directora de su propia marca de moda, negocios y estilo de vida, Uncommon James.

Stephen Colletti

Stephen Colletti se dedicó a la actuación con gran éxito. | Crédito: Instagram.

Stephen Colletti decidió dedicarse a la actuación. Uno de los papeles más destacados que consiguió fue en One Tree Hill (2007-2012), y más tarde protagonizó Hometown Christmas de Lifetime Channel. Además, en el 2018 escribió, produjo y coprotagonizó Everyone is Doing Great con James Lafferty, una serie que fue retomada por Hulu en 2021.

Lo Bosworth

Lo Bosworth se ha convertido en una mujer de negocios. | Crédito: Instagram.

Lo Bosworth era la mejor amiga de Lauren, pero la amistad estuvo quebrada por muchos años. Luego se reconciliaron y tras el final de la serie, la joven fundó Love Wellness, una compañía para el autocuidado de las mujeres. Los productos se venden en Ulta.com, por lo que Lo se ha convertido en una mujer de negocios seria desde que dejó de lado el reality show.

Jason Wahler

Jason Wahler tuvo que dejar el reality show para centrarse en su salud y mantener la sobriedad. | Credito: Instagram.

Lauren Conrad no fue la única que tuvo participación en The Hills; Wahler también apareció en el spin-off del reality show y más tarde tuvo que hacer una pausa para centrarse en su salud y mantener la sobriedad. Sin embargo, Jason volvió a la pantalla en el 2019, cuando apareció en The Hills: New Beginnings.

Jessica Smith

Jessica se involucró en una triángulo amoroso con Jason y Lauren. | Crédito: Instagram.

Jessica Smith fue parte del reality show y estuvo con Jason Wahler durante la temporada 2. En 2007, Jessica fue arrestada por beber y conducir, pero desde entonces se convirtió en una madre normal de cuatro hijos. Su nombre de casada es Jessica Evans, y es madre de dos hijos y dos hijas.

Sigue leyendo:

'Chica rara' de MTV: mira el cambio de 'Jenna Hamilton', protagonista de la famosa y recordada serie

Fernanda Moreno de Acapulco Shore roba el aliento con traje de baño vintage de 2 piezas