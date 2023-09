Fernanda Moreno de Acapulco Shore roba el aliento con traje de baño vintage de 2 piezas

Piropos, bellas palabras y múltiples corazones se llevó Fernanda Moreno, una de las exparticipantes de Acapulco Shore quien a través de su perfil oficial en Instagram dio a conocer una serie de fotografías en las que posa desde la playa con un traje de baño en estilo vintage con el que arrasó en la plataforma.

Fer Moreno como también es conocida en las redes sociales cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, es por lo que cada que sube alguna publicación sus fanáticos están al pendiente para ver lo que hace ya sea en su vida personal o en alguno de los proyectos en los que se encuentre trabajando.

El traje de baño del que todos están hablando es en un color beige, pero lo que llama la atención de las dos prendas es que destaca por la pedrería que se aprecia en todo el diseño y en la aparte de enfrente del top, la famosa llevó en conjunto algunos accesorios como lentes de sol que también tienen un estilo de los “2000”.

La estrella originaria de la Ciudad de México y quien actualmente tiene 25 años también lució sus múltiples tatuajes que adornan su cuerpo en los que destacan varias palabras, frases, números y otros diseños que refuerzan su gusto por la tinta ya que en anteriores momentos ha hecho publico este placer.

Fernanda Moreno no fue invitada a la nueva temporada de Acapulco Shore, así lo reveló mucho antes que empezaran las grabaciones de los nuevos capítulos, en una de las transmisiones en vivo que realizó desde sus cuentas oficiales, la modelo dejó claro que no fue requerida por parte de la televisora.

Otra de las cosas que dijo la influencer es que MTV no la buscó ni como parte del elenco principal o cómo invitada de la edición que recientemente se estrenó, pues cabe destacar ella desde antes se había pronunciado al respecto revelando que no era su intención realizar una nueva temporada del programa televisivo pues estaba enfocada en otro tipo de proyectos.

“No me invitaron, no estoy diciendo que no pueda regresar, pero esta nueva temporada si creo que estaban buscando algo diferente, si me llegan a invitar tiempo después”, fue lo que añadió la celebridad a las preguntas que le hicieron sus seguidores en una transmisión en vivo.