La nieta de “El Puma” Rodríguez, Galilea López Morillo, presentó a su novio ante sus seguidores

José Luis Rodríguez es sin duda una de las personalidades del espectáculo latino más controversiales puesto que por un lado posee una luminosa y exitosa carrera musical que lo ha llevado a lo largo de los años a la fama internacional y por el otro una oscura relación con su familia puesto que tiene muy mala relación con la mayoría de sus hijos. A pesar de esta mala relación las noticias sobre su familia trascienden y esta vez fue el turno de la nieta de "El Puma", Galilea López Morillo.

Galilea López Morillo es la hija de Liliana Morillo, una de las hijas de "El Puma" con las cuales el cantante posee una pésima relación. José Luis Rodríguez nunca pudo recomponer su vínculo ni con su ex mujer ni con las dos hijas que tiene con ella y al parecer sus hijas no le han hablado muy bien de "El Puma" a sus nietos por lo cual Galilea López Morillo tampoco tiene mucha relación con su abuelo en lo que respecta a vínculos familiares.

Por todos estos conflictos que "El Puma" sostiene con su familia desde hace años es que a pesar de la mala relación los miembros de la familia, como en este caso, Galilea López Morillo, siguen siendo noticia en los medios especializados en espectáculo. Esta vez la joven nieta de José Luis Rodriguez cumplió 27 años y no solo realizó una gran celebración sino que su nueva pareja fue presentada en público.

Nace el amor para Galilea López Morillo

Al parecer Galilea López Morillo, en su celebración de cumpleaños número 27 decidió introducir a toda la familia a su nuevo novio con quien al parecer las cosas van muy bien, Por supuesto José Luis Rodríguez no formó parte de los festejos y la noticia ya que "El Puma" actualmente solo posee relación con su hija más pequeña, la joven Génesis Rodríguez que es producto de otro matrimonio de "El Puma" una vez que este se separó de la madre de sus dos hijas mayores.

Fuente: Instagram Galilea López Morillo

Sea como sea la relación entre el "El Puma" y la parte de su familia que involucra a las Morillo es al parecer irrecuperable, tanto sus hijas como su ex mujer han hablado intimidades muy crudas de su relación con José Luis Rodríguez y los nietos del cantante, como es el caso de Galilea López Morillo, no dicen nada respecto a "El Puma" ya que casi no tienen relación con el debido a las malas formas que se han instalado entre las hijas del cantante y el intérprete de algunos de los mayores éxitos musicales de Latinoamérica.

Fuente: Instagram Galilea López Morillo

