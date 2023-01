"Estoy chueca": Issa Vegas pide que no le hagan bullying por su forma de caminar | VIDEO

Además del soccer, Issa Vegas es una apasionada del futbol americano y como prueba dejó una serie de videos donde se le puede observar en el Hard Rock Stadium, casa de los Delfines de Miami, ciudad de Florina en Estados Unidos donde radica. Armada con una playera pequeña, sin mangas y pegada, unos jeans azules, una gorra y gafas negras, la argentina lució como nunca su figura.

Para decepción de muchos, la modelo de OnlyFans confesó que ella en realidad le va a los Vaqueros de Dallas. Explicó que aunque los locales consiguieron la victoria, no le tocó vivir de cerca un touchdown, motivo que la tuvo triste. Su llegada y salida fue documentada desde otro celular; sin embargo, detacó que en su intento de caminar sexy, terminó andando como si estuviera lastimada de un pie.

Todo lo compartió desde sus historias de Instagram, donde se le pudo observar contenta. De igual manera, su paso no pasó por alto a los ojos de sus seguidores, quienes de inmediato se manifestaron al grado de hacer que volviera a subier la grabación con una curiosa anotación: "Oigan, no sé por qué camino así. Estoy chueca, no me buleen", escribió Issa Vegas tomando con humor su paso.

Quien ponga atención podrá notar que la gurú del mundo fitness estaba usando unos tenis con suela gruesa en un terreno irregular. En este caso era uno de los túneles de acceso a las gradas, mismos que están incliinados porque van de forma ascendente. Esta puede ser la explicación del porqué caminó de una manera graciosa y totalmente alejada de la sensualidad a la que tiene acostumbradas a las personas.

Issa Vegas pidió que no se burlen de su caminar (Foto: captura de pantalla)

Issa Vegas, sinónimo de fortaleza

Issa Vegas es una de las mujeres qué más siguen las personas en redes sociales, pues siempre ofrece consejos para hacer ejercicio y la gente vea beneficios en su físico. No obstantee, también tiene un espacio dentro de la plataforma OnlyFans, en la que es considerada una de las reinas.

Aunque parece estar en la cima del mundo, las cosas no siempre fueron así, pues aunque desde el principio siempre supo que quería ser una reconocida modelo de pasarela y posar en diversas revistas, su obsesión la llevó a caer en las garras de la anorexia y por ende al hospotal. No obstante, se replanteó las cosas y comenzó su carrera de cero para ser la mujer exitosa que es ahora.

Issa Vegas es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @issavegas)

